HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ‘İran Amerikan Baskısına Asla Boyun Eğmeyecek’

‘İran Amerikan Baskısına Asla Boyun Eğmeyecek’

16.02.2020 21:28 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin Amerika’nın görüşmeler konusundaki baskısına asla boyun eğmeyeceğini kaydetti

‘İran Amerikan Baskısına Asla Boyun Eğmeyecek’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin Amerika’nın görüşmeler konusundaki baskısına asla boyun eğmeyeceğini kaydetti.

Ruhani, ülkesinin Ortadoğu’da güvenliğin sağlanmasındaki yardımının hayati olduğunu söyledi.

“İran baskı altında asla müzakere yapmayacak” diyen Ruhani, “Amerika’nın baskısına asla boyun eğmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Ruhani, “Düşmanımız baskısının etkisiz olduğunu çok iyi biliyor, Amerika’nın İran’a yönelik maksimum baskısı başarısızlığa mahkum” dedi.

Hasan Ruhani, “Ortadoğu’da Körfez’de güvenliği ve istikrarı İran’ın yardımı olmadan sağlamak imkansız” ifadelerini de kullandı.

İran Cumhurbaşkanı bazı ülkelerin Suudi Arabistan’dan kendilerine mesaj ilettiğini, Suudi Arabistan’la çözülemeyecek sorunları olmadığını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani’nin Amerika operasyonunda öldürülmesinin ardından Riyad’ın kendileriyle temasa geçtiğini, İran’ın karşılık vermesi üzerine de bu iletişimin sona erdiğini kaydetti.

Zarif, Amerika’nın Riyad’a baskı yaptığını iddia etti.

Zarif’in açıklamaları Suudi Dışişleri Bakanı tarafından reddedildi.

İran ile Amerika arasındaki ilişkiler Trump yönetiminin 2018’de, Batılı ülkelerle Tahran arasında 2015 yılında varılan anlaşmadan çekilmesinin ardından gerilmişti.

Ocak ayında Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani’nin Amerikan hava operasyonunda öldürülmesinin ardından ise ilişkiler iyice gerilmiş, Tahran karşılık olarak Irak’ta Amerikan askerlerinin bulunduğu iki üsse füze saldırıları düzenlemişti.

Saldırılarda can kaybı olmamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandıGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandı
Telabyad’da bomba yüklü araç patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı varTelabyad’da bomba yüklü araç patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef şampiyonu Serhat Akın için İzmir'e yerleşti

MasterChef şampiyonu Serhat Akın için İzmir'e yerleşti

TSK, Esed rejimi hedeflerini böyle vurdu

TSK, Esed rejimi hedeflerini böyle vurdu

Bursa'da uzman çavuşa saldırı! Arkasından yaklaşıp...

Bursa'da uzman çavuşa saldırı! Arkasından yaklaşıp...

Davutoğlu'ndan İstanbul İl Başkanlığı açılışında önemli açıklamalar

Davutoğlu'ndan İstanbul İl Başkanlığı açılışında önemli açıklamalar

'İkinci el oto fiyatlarının artış nedeni internet siteleri'

'İkinci el oto fiyatlarının artış nedeni internet siteleri'

Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeninden kötü haber

Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeninden kötü haber

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD ile 'savaş' açıklaması

İran'dan ABD ile 'savaş' açıklaması

Telabyad’da bomba yüklü araç patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Telabyad’da bomba yüklü araç patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

At arabası, otomobille çarpıştı

At arabası, otomobille çarpıştı

Tayvan’da korona virüsü nedenli ilk ölüm!

Bir ülkede daha korkulan oldu!

Son dakika: İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem

Komşuda 5.8 büyüklüğünde deprem

Çin'de Kovid-19 ile mücadelede banknotlar dezenfekte ediliyor

Koronavirüs ile mücadelede banknotlar dezenfekte ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.