İran Amerika'yı Diplomasi Kanallarını Kapatmakla Suçladı

İran yönetimi Amerika’nın yeni yaptırım kararlarının diplomasi kanallarını kapattığını belirtti. İran, Amerika’yı bu tavrıyla barışa giden yolu kapatmakla suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “İran’in dini lideri ve ve İran diplomasisinin önde gelen isimlerine yönelik yaptırım kararı almak diplomasi yolunu tamamen kapatmaktır. Trump’ın çaresiz yönetimi dünya barışı ve güvenliği için var olan uluslararası mekanizmaları yok ediyor” ifadelerini kullandı.

Amerika Başkanı Donald Trump son olarak imzaladığı bir kararla, İran’ın Dini Lideri Hamaney ve diğer yöneticilere yönelik yaptırımları yürürlüğe soktu. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’le ilgili yaptırım kararının da bu hafta sonunda devreye gireceği ifade ediliyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika’nın yeni yaptırım kararının ardından televizyondan yaptığı açıklamada, Amerika Hamaney’e yönelik yaptırım kararının pratikte hiçbir anlamı olmadığını çünkü Hamaney’in İran dışında bir mal ya da mali varlığının bulunmadığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı, Amerika’nın son yaptırım kararını Beyaz Saray’ın “zihinsel açıdan sorunlu” olmasına bağladığı yorumunu yaptı. Benzer bir tanımlamayı İranlı yetkililer daha önce Başkan Trump’la ilgili olarak da yapmışlardı.

Ruhani açıklamasında “Beyaz Saray’ın bu girişimleri zihinsel açıdan sorunlu oldukları anlamına geliyor. Tahran’ın stratejik sabrı korktuğumuz anlamına gelmiyor” dedi.

