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  4. İran asıllı Doç. Dr. Abbas Karaağaçlı: “Bundan sonra Amerikan askerleri Ortadoğu’da asla güvende olmayacaklardır”

İran asıllı Doç. Dr. Abbas Karaağaçlı: “Bundan sonra Amerikan askerleri Ortadoğu’da asla güvende olmayacaklardır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2020 17:42 | Son Güncelleme

Giresun Üniversitesi (GRÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM) Müdürü İran asıllı Doç.

İran asıllı Doç. Dr. Abbas Karaağaçlı: “Bundan sonra Amerikan askerleri Ortadoğu’da asla güvende olmayacaklardır”

Giresun Üniversitesi (GRÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM) Müdürü İran asıllı Doç. Dr. Abbas Karaağaçlı, ABD’nin düzenlediği hava saldırısı ile öldürülen İranlı General Kasım Süleymani’nin ardından dün gece İran’ın Irak’taki ABD üstlerini vurmasını değerlendirdi.
Kasım Süleymani’nin İran için önemli bir sembol olduğunu belirten Doç. Dr. Karaağaçlı, ”İran başsından buyana buna ‘biz karşılık vereceğiz hem de vekillerimizle değil, kendimiz vereceğiz ve askeri karşılık vereceğiz’ dediler buda çok önemiydi. Tamda bunu dün gece Kasım Süleymani’nin vurulduğu saate denk getirdiler ve vurdukları üstlerde sembolik yerler mesele bir tanesi Amerikan Başkanının aniden ziyaret ettiği bir yer” dedi.
Saldırılarda zayiat nedir ne değildir gün içinde beli olacağını ve buna göre bir yol çizileceğini ifade eden Karaağaçlı, “Önemli olan şudur ki, 2. Dünya Savaşında bu yana yani 70 yıldan bu yana ilk kez herhangi bir Amerikan askeri üssünün başka ülke tarafından vurulduğudur. Yani burada zayiat olsun olmasın İran bir Amerikan üssünü direk vurdu. Amerika buna karşılık verecek mi göreceğiz ama İran Dış İşleri Bakanı biz başladık vurduk ve intikamımızı aldık dedi, İran dini lideri de düzenlediği basın toplantısında dedi ki ‘Amerika’ya bir tokat attık’ ve bu İran açısından önemliydi, yapmaları gerekiyordu” ifadelerini kullandı.
“Bunun arifesinde ne olur?” sorusunun herkes tarafından merak edildiğini kaydeden Doç. Dr. Karaağaçlı, “Bundan sonra Amerikan askerleri Ortadoğu’da asla güvende olmayacaklardır” değerlendirmesinde bulundu.
Hamas’ın Süleymani’nin cenazesine katılmasının olayın ‘Şii’ davası olamadığını ortaya koyduğunu ifade den Doç. Dr. Karaağaçlı şöyle devam etti:
“Birileri bunu Şii davası olarak gösteriyor ama Hamas’ın cenazeye katılması bunun şii davası değil bütün Müslümanların davasıdır. Bu saatten sonra İran’da muhaliflerinde sesinin gür çıkması mümkün değildir zira İran’da şu anda olağanüstü bir güvenlik ortamı sağlanmıştır ve cenazede de gördük ki artık birçok İranlı için mesele hükümetten çok İran’ın bütünlüğüdür.”

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