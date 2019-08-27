HABER

İran Asıllı İngiliz'e Casusluk Suçlamasıyla 10 Yıl Hapis Cezası Verildi

27.08.2019 13:24 | Son Güncelleme

İran casusluk yaptığı gerekçesiyle İran asıllı İngiliz vatandaşı Anousheh Ashouri’ye 10 yıl hapis cezası verdi

İran Asıllı İngiliz'e Casusluk Suçlamasıyla 10 Yıl Hapis Cezası Verildi

İran casusluk yaptığı gerekçesiyle İran asıllı İngiliz vatandaşı Anousheh Ashouri’ye 10 yıl hapis cezası verdi. Haber İran devlet televizyonu tarafından duyuruldu.

Mahkeme Sözcüsü Gholanhüseyim Esmaili yaptığı açıklamada “İran asıllı İngiliz vatandaşı Anousheh Ashouri, İsrail’in Mossad teşkilatı adına casusluk yapmaktan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca yasadışı yollardan kazanç elde etmekten de 2 yıl hapis cezası aldı” dedi. Ancak suçlamalara ilişkin detaylı bir bilgi paylaşmadı.

Dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in geçen yıl, batılı ajanların ülkedeki varlığının arttığını söylemesinin ardından bu yönde tutuklamalar artmıştı.

İranlı yetkililer Temmuz ayında yaptıkları açıklamada 17 kişinin Amerika Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle 17 kişinin yakalandığını belirtmişlerdi.

Mehkeme Sözcüsü Esmaili, İranlı kadın Aras Amiri’ye verilen 10 yıllık cezanın da yüksek mahkeme tarafından da onandığını söyledi. Amiri Londra’da yaşamış ve İngiliz Kültür Derneği’nden çalışmış Mart 2018’de Tahran’a gerçekleştirdiği bir gezi sırasında da gözaltına alınmıştı. Amiri’nin İngiliz vatandaşlığı bulunmuyor. Öte yandan İran yönetimi çifte vatandaşlık haklarını kabul etmiyor.

PARTNER Beste'den tatil pozları Beste'den tatil pozları
Ruhani: 'Yaptırımlar Kalkmadan İran Amerika'yla Görüşmeyecek'Ruhani: 'Yaptırımlar Kalkmadan İran Amerika'yla Görüşmeyecek'
Evlilik belgelerindeki 'bakire' seçeneğini kaldırılıyorEvlilik belgelerindeki 'bakire' seçeneğini kaldırılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evlilik belgelerindeki 'bakire' seçeneğini kaldırılıyor

Evlilik belgelerindeki 'bakire' seçeneğini kaldırılıyor

Trump yeşil ışık yaktı, Ruhani önünü kesti!

Trump yeşil ışık yaktı, Ruhani önünü kesti!

Orman yangınları için teklif edilen 22 milyon dolar reddedildi

Orman yangınları için teklif edilen 22 milyon dolar reddedildi

Trump: Ruhani ile görüşebilirim

Trump: Ruhani ile görüşebilirim

Erdoğan İdlib için Moskova'ya gidiyor

Erdoğan İdlib için Moskova'ya gidiyor

Son dakika: Pentagon'dan F-35 açıklaması

Pentagon'dan F-35 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.