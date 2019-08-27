İran Asıllı İngiliz'e Casusluk Suçlamasıyla 10 Yıl Hapis Cezası Verildi

İran casusluk yaptığı gerekçesiyle İran asıllı İngiliz vatandaşı Anousheh Ashouri’ye 10 yıl hapis cezası verdi. Haber İran devlet televizyonu tarafından duyuruldu.

Mahkeme Sözcüsü Gholanhüseyim Esmaili yaptığı açıklamada “İran asıllı İngiliz vatandaşı Anousheh Ashouri, İsrail’in Mossad teşkilatı adına casusluk yapmaktan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca yasadışı yollardan kazanç elde etmekten de 2 yıl hapis cezası aldı” dedi. Ancak suçlamalara ilişkin detaylı bir bilgi paylaşmadı.

Dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in geçen yıl, batılı ajanların ülkedeki varlığının arttığını söylemesinin ardından bu yönde tutuklamalar artmıştı.

İranlı yetkililer Temmuz ayında yaptıkları açıklamada 17 kişinin Amerika Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle 17 kişinin yakalandığını belirtmişlerdi.

Mehkeme Sözcüsü Esmaili, İranlı kadın Aras Amiri’ye verilen 10 yıllık cezanın da yüksek mahkeme tarafından da onandığını söyledi. Amiri Londra’da yaşamış ve İngiliz Kültür Derneği’nden çalışmış Mart 2018’de Tahran’a gerçekleştirdiği bir gezi sırasında da gözaltına alınmıştı. Amiri’nin İngiliz vatandaşlığı bulunmuyor. Öte yandan İran yönetimi çifte vatandaşlık haklarını kabul etmiyor.

