İran askerleri kaçakçıların üzerine ateş açtı: 1 ölü

Selahattin KAÇURU/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)- TÜRKİYE'nin İran sınırındaki Doğubayazıt ilçesine bağlı Kızılkaya köyünde kaçak yollarla sınır ticareti yapanlara İran askerleri tarafından ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği Haşem Tilaver (23) öldü, yanında bulunan 4 kişi ise gözaltına alındı. Gruptaki Furkan Tilaver ise kaçarak köyüne döndü.

Olay, önceki gün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Kaçak yollarla sınır ticareti yapan köylüler, İran'dan yükledikleri eşyaları Türkiye'ye getirirken sınıra yakın bir yerde bu ülkenin askerleri tarafından ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği Haşem Tilaver ağır yaralandı. Haşem Tilaver'in beraberindeki Sedat Tilaver, Yunus Tilaver, Nevzat Yiğit ve Yusuf Yiğit ise gözaltına alındı. Tilaver, gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Haşem Tilaver'in cenazesinin yarın ailesine teslim edileceği belirtildi. Grupta bulunan, Furkan Tilaver'in ise sınırı geçip, Kızılkaya köyüne döndüğü öğrenildi.

İran'a giden köylülerin orada birkaç gün kaldıktan sonra satın aldıkları eşyaları Türkiye'ye getirmek isterken İran askerlerine yakalandıklarını ifade eden Kızılkaya Köyü Muhtarı Ecevit Yiğit, şunları söyledi:

"İran'dan çıkarken bunları ihbar etmişler. Haşem Tilaver vuruldu, 4 kişi gözaltına alandı. Bir kişi de arkada olduğu için kayalıklara saklanıp daha sonra köye geldi. Amca çocukları Sedat Tilaver, Yunus Tilaver, Nevzat Yiğit ve Yusuf Yiğit, İran askerlerin elinde. Cenaze tahminime göre yarın teslim edilecek. İsteğimiz İran'ın elinde olan 4 kişinin de Türkiye'ye teslim edilmesi."

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