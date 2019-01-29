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İran Atom ve Enerji Kurumu Başkanı Salihi’den AB’ye uyarı: “Karşılıklı güven sağlanamazsa herkes kaybedecek”

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 02:40 | Son Güncelleme

İran Atom ve Enerji Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Avrupa Birliği’ni (AB) İran’la ticareti kolaylaştırmak için tasarladığı “Özel Ödeme Aracı” konusunda geç olmadan harekete geçmeye çağırarak, "Eğer karşılıklı güven sağlanmazsa herkes kaybedecektir” dedi.AB tarafından İran ile ticaretin devam etmesi için kurulacak olan Özel Ödeme Aracı (Special Purpose Vehicle-SPV) mekanizmasına ilişkin konuşan İran Atom ve Enerji Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, AB ülkelerinin geç olmadan verdikleri sözleri yerine getirmeleri gerektiğini vurgulayarak, “AB’nin 28 Ocak Pazartesi günü İran ile kurulacak Özel Ödeme Aracı’nı resmen açıklayacaklarını duydum.

İran Atom ve Enerji Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Avrupa Birliği’ni (AB) İran’la ticareti kolaylaştırmak için tasarladığı “Özel Ödeme Aracı” konusunda geç olmadan harekete geçmeye çağırarak, "Eğer karşılıklı güven sağlanmazsa herkes kaybedecektir” dedi.
AB tarafından İran ile ticaretin devam etmesi için kurulacak olan Özel Ödeme Aracı (Special Purpose Vehicle-SPV) mekanizmasına ilişkin konuşan İran Atom ve Enerji Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, AB ülkelerinin geç olmadan verdikleri sözleri yerine getirmeleri gerektiğini vurgulayarak, “AB’nin 28 Ocak Pazartesi günü İran ile kurulacak Özel Ödeme Aracı’nı resmen açıklayacaklarını duydum. Şüphesiz bu adım önemli ve umut veren bir gelişme olacaktır. Karşılıklı güvenin sağlanması için verilen çabalara da yardımcı olacaktır” dedi.
AB ülkelerinin İran’a verdikleri sözleri yerine getirmemeleri halinde nükleer antlaşma muhatapları için bölgede ve uluslararası alanda iyi gelişmeler olmayacağı uyarısında bulunan Salihi, nükleer antlaşmanın hayata geçmesi için çok çabaladıklarını ve İran’ın antlaşmayı korumak istediğini belirtti. Salihi, “Eğer karşılıklı güveni kaybedersek herkes oyunda yenilecektir. Biz tüm tarafların kazançlı olmasını istiyoruz. Nükleer antlaşmanın kazananı olmaz ise, bu AB için de yenilgi anlamına gelecektir. Hatırlatmalıyım ki bu anlaşma aynı zamanda Avrupa’nın güvenliğini de sağlamaktadır” şeklinde konuştu.
ABD medyasına konuşan bazı Avrupalı diplomatlar, İran ile kurulacak olan özel ödeme mekanizmasının Pazartesi günü resmen ilan edileceğini duyurmuştu. Söz konusu Özel Ödeme Aracı’nın Fransa merkezli olduğu ve İngiltere’nin de rol alacağı yönetimin bir Alman tarafından üstleneceği belirtilmişti. AB’nin SPV’yi uygulamaya geçirmemesi İranlı yetkililerce sert bir şekilde eleştirilmiş, İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi, SPV konusundaki gecikmenin kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

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