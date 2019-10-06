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İran, Avrasya Ekonomik Birliğine üye oluyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.10.2019 16:27 | Son Güncelleme

İran İhracat Konfederasyonu üyesi Murtaza Miri, İran’ın 4 Kasım tarihinde Avrasya Ekonomik Birliğine üye olacağını söyledi.İran’da devlet radyosuna konuşan İran İhracat Konfederasyonu üyesi Murtaza Miri, Avrasya ülkeleri ile bir çok kültürel ve siyasi ortaklıklarının olduğunu vurgulayarak, “Bu ortak birliktelik aynı zamanda ülkeler arasında barışı da sağlayabilir” dedi.İran’ın 4 Kasım tarihinde Avrasya Ekonomik Birliğine üye olacağını söyleyen Murtaza Miri, bu üyelikle birlikte 502 adet ürünün gümrük vergisi olmadan ihraç edileceğini belirtti.Avrasya Ekonomik Birliğine üyeliğin gerçekleşmesiyle birlikte ülke içerisinde özel sektörün ayrıca önem kazanacağını söyleyen Miri, üyelik sürecinde özel sektörden istifade edilmediğini belirterek, “Geçmiş tecrübelerimiz bize özel sektörden istifade etmediğimizde istediğimiz hedeflere ulaşamadığımızı göstermekte” ifadelerini kullandı.

İran İhracat Konfederasyonu üyesi Murtaza Miri, İran’ın 4 Kasım tarihinde Avrasya Ekonomik Birliğine üye olacağını söyledi.
İran’da devlet radyosuna konuşan İran İhracat Konfederasyonu üyesi Murtaza Miri, Avrasya ülkeleri ile bir çok kültürel ve siyasi ortaklıklarının olduğunu vurgulayarak, “Bu ortak birliktelik aynı zamanda ülkeler arasında barışı da sağlayabilir” dedi.
İran’ın 4 Kasım tarihinde Avrasya Ekonomik Birliğine üye olacağını söyleyen Murtaza Miri, bu üyelikle birlikte 502 adet ürünün gümrük vergisi olmadan ihraç edileceğini belirtti.
Avrasya Ekonomik Birliğine üyeliğin gerçekleşmesiyle birlikte ülke içerisinde özel sektörün ayrıca önem kazanacağını söyleyen Miri, üyelik sürecinde özel sektörden istifade edilmediğini belirterek, “Geçmiş tecrübelerimiz bize özel sektörden istifade etmediğimizde istediğimiz hedeflere ulaşamadığımızı göstermekte” ifadelerini kullandı.

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