İran, Avrasya Ekonomik Birliğine üye oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tecrübe ile sabit ki, biz milletimize sürekli hakikatleri anlatmaz, doğruları göstermez, hizmetlerimizi kayıtlara geçirmezsek yalan ve iftira dalgaları her tarafı işgal ediyor. Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm, fitne baya egem