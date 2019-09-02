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İran: "Avrupa harekete geçmezse, anlaşma taahhütlerinden uzaklaşacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.09.2019 15:34 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa’nın nükleer anlaşma için harekete geçmemesi halinde nükleer anlaşmanın taahhütlerinden uzaklaşacaklarını bildirdi.İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa’nın 2015 nükleer anlaşmasını kurtarmak için harekete geçmemesi halinde, anlaşma kapsamında dünya güçleriyle olan taahhütlerini azaltmada daha güçlü bir adım atmaya hazırlandığını bildirdi.İran, nükleer faaliyet konusundaki anlaşmanın sınırlarını birer birer ihlal edeceğini ve anlaşmayı kurtarmayı umut eden ülkeler üzerindeki baskıyı hızlandıracağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa’nın nükleer anlaşma için harekete geçmemesi halinde nükleer anlaşmanın taahhütlerinden uzaklaşacaklarını bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa’nın 2015 nükleer anlaşmasını kurtarmak için harekete geçmemesi halinde, anlaşma kapsamında dünya güçleriyle olan taahhütlerini azaltmada daha güçlü bir adım atmaya hazırlandığını bildirdi.
İran, nükleer faaliyet konusundaki anlaşmanın sınırlarını birer birer ihlal edeceğini ve anlaşmayı kurtarmayı umut eden ülkeler üzerindeki baskıyı hızlandıracağını söyledi. Tahran, 6 Eylül’e kadar uranyumun yüzde 20 zenginleştirilmesi ve kullanılmayan santrifüjler ile uranyum zenginleştiren makinelerin yeniden çalıştırılması gibi daha ileri adımlar atma tehdidinde bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi yaptığı açıklamada, “İran, Avrupa ülkeleri yeterli kararlılık göstermezse anlaşmadaki taahhütlerini azaltmaya hazırlanıyor. Üçüncü adım, İran’ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nda (JCPOA) olan hakları ve taahhütleri arasında denge oluşturmak için ilk ve ikinci adımlardan daha güçlü olacak” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Araghchi, Fransız yetkililerle anlaşma hakkında görüşmelerde bulunmak için Paris’e gidiyor. İran’ın Hükümet Sözcüsü Ali Rabiei bugün yaptığı açıklamada, İran ve Fransa’nın anlaşma konusundaki görüşlerinin, Başkan Hasan Ruhani ile Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmelerinden sonra daha da yakınlaştığını söyledi. Rabiei, "Neyse ki, birçok konuda görüş noktaları daha da arttı. Şu anda Avrupalıların anlaşma konusunda taahhütlerini yerine getirme yolları konusunda teknik tartışmalar devam etmektedir" dedi.
Rabiei, "Eğer belirlenen son tarihe kadar Avrupa tarafından vaat edilen taahhütlerin yerine getirilmesi konusunda garanti altına alamazsak, anlaşma ile ilgili taahhütleri azaltmak için güçlü bir adım atacağız" diye konuştu.

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