İran Avrupa ülkelerine iki ay süre verdi

İran 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın korunmasına yönelik yeni şartlar sunmaları için imzacı Avrupa ülkelerine iki ay daha süre verdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Çarşamba günü devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında Avrupa ülkeleriyle diplomatik temaslardan birkaç gün içinde sonuç alınmasının ihtimal dahilinde olmadığını söyledi. Ruhani "Avrupa’nın verdiği taahhütleri yerine getirmesi için iki ay daha süresi olacak" dedi. Tahran’ın Avrupa’ya daha önce tanıdığı süre Cuma günü sona eriyordu.

ABD anlaşmadan geçen yıl Mayıs ayında tek taraflı olarak çekilmişti. Anlaşma, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve Avrupa Birliği ile İran arasında imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmenin yanı sıra Tahran’a ekonomik yaptırım kararı da almıştı. Almanya, Fransa ve İngiltere ise İran’a petrol ve bankacılık branşlarını ABD yaptırımlarından koruma sözü vermişlerdi. Bu sözün nasıl hayata geçirileceği ise belirsizliğini koruyor.