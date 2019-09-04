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İran Avrupa ülkelerine iki ay süre verdi

04.09.2019 12:41 | Son Güncelleme

İran 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın korunması için imzacı Avrupa ülkelerine iki ay daha süre verdi.

İran 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın korunmasına yönelik yeni şartlar sunmaları için imzacı Avrupa ülkelerine iki ay daha süre verdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Çarşamba günü devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında Avrupa ülkeleriyle diplomatik temaslardan birkaç gün içinde sonuç alınmasının ihtimal dahilinde olmadığını söyledi. Ruhani "Avrupa’nın verdiği taahhütleri yerine getirmesi için iki ay daha süresi olacak" dedi. Tahran’ın Avrupa’ya daha önce tanıdığı süre Cuma günü sona eriyordu.

ABD anlaşmadan geçen yıl Mayıs ayında tek taraflı olarak çekilmişti. Anlaşma, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve Avrupa Birliği ile İran arasında imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmenin yanı sıra Tahran’a ekonomik yaptırım kararı da almıştı. Almanya, Fransa ve İngiltere ise İran’a petrol ve bankacılık branşlarını ABD yaptırımlarından koruma sözü vermişlerdi. Bu sözün nasıl hayata geçirileceği ise belirsizliğini koruyor.

Avrupa'nın taahhütlerini hayata geçirmemesi karşısında İran anlaşmadan doğan yükümlülüklerini kademeli olarak devre dışı bırakıyor. Ruhani bir sonraki atacakları adımın “olağanüstü” sonuçları olacağını söyledi. Ayrıntı vermekten kaçınan Ruhani “Üçüncü adım en önemlisi olacak ve bu adımın olağanüstü sonuçları olacak” ifadelerini kullandı.

Petrol satışına serbestlik ya da 15 milyar dolarlık kredi

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arakçı da bugün konuyla ilgili Tahran’da bir açıklama yaptı. Arakçı “İran anlaşmanın bütünüyle uygulanmasına ancak petrolünü satabildiği takdirde ve bu satışların gelirinden tamamen faydalanabildiği takdirde dönecek” dedi.

Paris’te konuyla ilgili diplomatik temaslarda bulunan İran delegasyonuna başkanlık eden Arakçı "Fransa’nın önerisinin de bu yönde olduğunu" söyledi.

Arakçı “Anlaşmanın bütünüyle uygulanmasına dönüş dört aylık bir süre içinde 15 milyar dolar alınmasına bağlı, aksi takdirde İran’ın yükümlülüklerini azaltma süreci devam edecek” ifadelerini kullandı.

Stena Impero mürettebatından yedi kişi serbest bırakılıyor

İran ayrıca alıkoyduğu Britanya bandıralı Stena Impero tankerinin 23 kişilik mürettebatından yedi kişiyi serbest bırakacağını duyurdu. Açıklama İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi tarafından yapıldı.

Serbest bırakılacak olan Hindistan, Rusya ve Letonya vatandaşı yedi kişinin tankerin kaptanı tarafından seçildiği belirtildi.

Stena Impero İran Devrim Muhafızları tarafından 19 Temmuz tarihinde Basra Körfezi ile Umman Körfezi’ni birleştiren Hürmüz Boğazı’nda alıkonmuştu.

AFP, Reuters, dpa / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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