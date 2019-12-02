HABER

‘İran-Avrupa’ uyuşturucu hattına Türk polisinden ağır darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 11:04 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Edirne, İstanbul ve Nevşehir Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortak çalışmasında, Nevşehir ilinde durdurulan bir tır içerisinde İran’dan alınıp Avrupa ülkelerine gönderileceği tespit edilen 165 kilogram sıvı (likit) eroin maddesi ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Edirne, İstanbul ve Nevşehir Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortak çalışmasında, Nevşehir ilinde durdurulan bir tır içerisinde İran’dan alınıp Avrupa ülkelerine gönderileceği tespit edilen 165 kilogram sıvı (likit) eroin maddesi ele geçirildi. Söz konusu operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Edirne, İstanbul ve Nevşehir Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin müşterek olarak yürüttükleri çalışmalarda, İran’dan Türkiye’ye giriş yapan bir tır aracı Nevşehir ilinde durduruldu. Söz konusu tırda yapılan aramada 165 kilogram sıvı (likit) eroin maddesi ele geçirildi. Nevşehir ve İstanbul illerinde yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları düşünülen 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında, Edirne iline 5 şüpheli şahıs, Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin nezaretinde, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

PARTNER90'ların efsane ismi Asya'ya şok suçlama! 90'ların efsane ismi Asya'ya şok suçlama!
Avcılar 316 kiloluk yaban domuzu vurdularAvcılar 316 kiloluk yaban domuzu vurdular
Lastikçilerin yoğun kış lastiği mesaisiLastikçilerin yoğun kış lastiği mesaisi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

Platonik aşık dehşet saçtı!

Platonik aşık dehşet saçtı!

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

Terim maç sonu açıkladı: Benden özür diledi

Terim maç sonu açıkladı: Benden özür diledi

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD’dan hayati uyarı: Yapılarınızı güvenli hale getirin

AFAD’dan hayati uyarı: Yapılarınızı güvenli hale getirin

Çobanbey’de zırhlı araç devrildi, 3 asker yaralandı

Askeri araç devrildi! 3 asker yaralı

Evi kundaklamaya çalışırken kendilerini yaktılar

Evi kundaklamaya çalışırken kendilerini yaktılar

İzmir’de koca dehşeti! Kanlar içerisinde kalan kadın hayatını kaybetti

İzmir’de koca dehşeti! Kanlar içerisinde kaldı

Minibüsçü dehşeti! Kendisini uyaran kız kardeşlere saldırdı

Minibüsçü dehşeti! Kız kardeşlere böyle saldırdı

Büyükada’da RUAM’lı at paniği! İnsanlara da bulaşabiliyor

Büyükada’da RUAM’lı at paniği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.