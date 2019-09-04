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İran Avrupa’dan gelen kredi teklifini reddetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2019 12:14 | Son Güncelleme

İran devlet televizyonunun İngilizce yayın yapan kanalı Press TV, Avrupa tarafından İran’a önerilen 15 milyar dolarlık kredi teklifinin Tahran yönetimi tarafından kabul edilmediğini açıkladı.İran’ın İngilizce yayın yapan kanalı Press TV, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın şartlarına tam uyması koşuluyla Fransa’dan İran’a yapılan dört aylık kredi teklifini Tahran yönetiminin reddettiğini iddia etti.

İran devlet televizyonunun İngilizce yayın yapan kanalı Press TV, Avrupa tarafından İran’a önerilen 15 milyar dolarlık kredi teklifinin Tahran yönetimi tarafından kabul edilmediğini açıkladı.
İran’ın İngilizce yayın yapan kanalı Press TV, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın şartlarına tam uyması koşuluyla Fransa’dan İran’a yapılan dört aylık kredi teklifini Tahran yönetiminin reddettiğini iddia etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi ise bu sabah Fransa’da yaptığı görüşmeler sonrasında yaptığı açıklamada, 2019 yılının sonuna kadar Tahran’a toplamda 15 milyar dolarlık kredi sağlanacağını açıklamıştı. Irakçi yaptığı açıklamada, "İran 15 milyar dolar aldıktan sonra, P4+1 (Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya) ülkeleri ile görüşmeye hazır olacak. Fakat gerçek şu ki, bu görüşmelerin ana gündemi konusunda hala taraflar arasında ciddi bir anlaşmazlık var” ifadelerini kullanmıştı.

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