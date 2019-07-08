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İran: “Avrupa’nın 2015 Nükleer Anlaşmasını kurtarmak için 60 günü var”

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2019 12:14 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi, Avrupa’nın 2015 Nükleer Anlaşmasını kurtarmak için 60 gününün olduğunu söyledi.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi yaptığı basın açıklamasında, İran’ın 2015 Nükleer Anlaşması için Eylül ayına kadar başka bir son tarih teklif etmeyeceğini, Avrupa’nın anlaşmayı kurtarmak için 60 gününün olduğunu söyledi.

İran: “Avrupa’nın 2015 Nükleer Anlaşmasını kurtarmak için 60 günü var”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi, Avrupa’nın 2015 Nükleer Anlaşmasını kurtarmak için 60 gününün olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi yaptığı basın açıklamasında, İran’ın 2015 Nükleer Anlaşması için Eylül ayına kadar başka bir son tarih teklif etmeyeceğini, Avrupa’nın anlaşmayı kurtarmak için 60 gününün olduğunu söyledi. Mousavi, İran’ın Avrupalı ortaklarıyla müzakerelere hala açık olduğunu ve taahhütlerini yerine getirme yolunda adım atacaklarını umduğunu dile getirdi.
İranlı yetkililer geçtiğimiz günlerde, ülkenin anlaşmanın sona ereceği tarihten sonra anlaşmaya uyumunun azaltılması yönünde daha ileri adımlar atacağını söylemişti.
İran, ABD’deki yaptırımlar etrafında bir yol bulması ve anlaşmanın vaat edilen ekonomik rahatlamayı sağlaması için Avrupa ortaklarına baskı yapıyor. ABD tek taraflı olarak bir yıl önce anlaşmadan çekilmişti.
ABD ve İsrail başta olmak üzere bazı ülkeler, İran’ın nükleer silah üretme kapasitesine çok yaklaştığını ileri sürmüş, BM ile birçok ülke İran’ın nükleer programını kısıtlamak ve Tahran yönetimini caydırmak amacıyla ekonomik yaptırımlara başvurmuştu. Yaptırımlardan etkilenen İran yönetimi ile P5+1 ülkeleri olarak adlandırılan BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya’nın yanı sıra Avrupa Birliği arasında yaklaşık üç yıl süren müzakerelerden sonra Temmuz 2015’te Nükleer Anlaşmaya varılmıştı.

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