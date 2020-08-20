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İran: "BAE Gemisine El Koyduk"

20.08.2020 17:45 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri bandralı bir gemiye İran karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle el konulduğunu açıkladı

İran: "BAE Gemisine El Koyduk"

İran Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bandralı bir gemiye İran karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle el konulduğunu açıkladı. Gemiye el konulduğu gün, BAE sahil güvenlik ekiplerinin iki İranlı balıkçıyı öldürdükleri, geminin bu nedenle de alıkonulduğu bakanlığın açıklamasında yer alan bilgiler arasında.

Açıklamaya göre, İran sahil güvenlik güçlerince bu hafta başında el konulan BAE gemisindeki mürettebat da İran karasularına yasadışı olarak girme suçlamasıyla gözaltına alındı.

İran devlet televizyonunun konuyla ilgili haberine göre, BAE sahil güvenlik güçlerinin aynı gün iki İranlı balıkçıya öldürüp tekneye el koymalarından sonra BAE yetkilileri bu olay nedeniyle özür diledi.

Reuters haber ajansının ulaşmaya çalıştığı BAE Dışişleri Bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili soruları yanıtlamayı reddetti.

BAE ile İsrail’in diplomatik ilişkileri normalleştirme kararının geçen hafta açıklanmasından bu yana iki ülke arasında gerginliğin tırmandığı gözlemleniyor.

İran’ın konuyla ilgili resmi açıklamasında, BAE gemisinin ülkenin gözaltına aldığı diğer balıkçıların serbest bırakılması talebiyle alıkonulduğu da kaydedildi.

BAE devlet haber ajansı WAM’ın Çarşamba günkü haberine göre ise, sahil güvenlik güçleri Sir Bani Yasa Adası’nda sekiz balıkçı teknesini, BAE sularına izinsiz girmeleri nedeniyle durdurmaya çalıştı. Olayda can kaybı olup-olmadığı veya teknelere el konulup-konulmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Balıkçı tekneleriyle ilgili uzlaşmazlıklar Körfez’de sık sık gündeme gelen bir konu. Ancak Tahran’dan son olayla ilgili yapılan uyarıda, İran’ın “Basra Körfezi’nde gemilerini ve yurttaşlarını korumak için gereken tüm önlemleri alacağı” ifadeleri yer aldı.

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