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İran, BAE'nin Tahran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 14:38 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı: - "Yabancı güçlere askeri tesislerini kullandıran bölge ülkeleri, İran'ın kara, hava ve denizlerine yönelik her türlü saldırıdan sorumlu tutulacaktır"

İran yönetimi, "hava sahasını ihlal eden" ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) bir üsten kalktığı gerekçesiyle BAE'nin Tahran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran "hava sahasını ihlal eden" ABD'ye ait İHA'yla ilgili BAE'nin Tahran Maslahatgüzarının bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Maslahatgüzara, ülkesinin İran hava sahasına yönelik ihlalde payı olduğunun ve İran'ın buna itirazının iletildiği kaydedilen açıklamada, "Yabancı güçlere askeri tesislerini kullandıran bölge ülkeleri, İran'ın kara, hava ve denizlerine yönelik her türlü saldırıdan sorumlu tutulacaktır." ifadesine yer verildi.

- Düşürülen İHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, perşembe günü Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde İran hava sahasını ihlal eden ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış, ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, düşürülen İHA'nın BAE'deki ABD'ye ait Ez-Zafra Hava Üssü'nden kalktığını ve hava sahası ihlali gerekçesiyle düşürüldüğünü açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BAE İHA İRAN

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