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İran balistik füze denemesi yaptığını teyit etti

DÜNYA HABERLERİ  | 27.07.2019 17:33 | Son Güncelleme

İran Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi, balistik füze denemelerinin ülkenin savunma ihtiyaçları kapsamında "normal bir faaliyet " olduğunu açıkladı.

İran balistik füze denemesi yaptığını teyit etti

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın Genelkurmay Başkanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın, balistik füze denemesi yaptığı teyit edilerek, bunun savunma ihtiyaçları kapsamında "normal bir faaliyet" olduğu belirtildi.

Haberde, yetkilinin "İran'ın füze gücü tamamen savunma amaçlıdır ve hiçbir ülkeye karşı değildir. İran'ın toprak bütünlüğüne yönelik muhtemel bir saldırıya cevaptır. İran'ın kendini savunmak için dünyanın hiçbir gücünün iznine ihtiyacı yoktur. İran'ı savunmak, devletin ve silahlı kuvvetlerin asli görevidir." ifadelerine yer verildi.

AMERİKALI BİR YETKİLİ İRAN'IN DENEMELERİNDEN BAHSETMİŞTİ

Amerikan CNN televizyonunun dün, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın dün ülkenin güneyinde orta menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Söz konusu yetkili, Şahab-3 füzesinin ABD üslerine tehdit oluşturmadığını ancak İran'ın bu tür denemelerle balistik füzelerinin menzilini ve isabet oranını artırmayı hedeflediğini ifade etmişti.

Öte yandan ABD'nin Fox News televizyonuna konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Amerikalı üst düzey yetkili ise "İran'dan füze fırlatıldığının farkındayız ancak şu anda daha fazla yorum yok." ifadelerini kullanmıştı.

ABD VE AVRUPA ÜLKELERİ ENDİŞELİYDİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 20 Temmuz 2015'te kabul edilen nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı karar İran'a, nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze konusunda hiçbir faaliyette bulunmama çağrısı yapıyor. Tahran yönetimi ise söz konusu füzelerin nükleer başlık taşıma kapasitesi olmadığını öne sürüyor.

ABD ve Avrupa ülkeleri, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin nükleer silah başlığı taşıma kapasitesine sahip füzeler geliştirme çabalarıyla ilgili olabileceğinden endişe duyarak, Tahran yönetimine balistik füze programını müzakere etme çağrısında bulunuyor. İran yönetimi ise balistik füze programının Tahran'ın "kırmızı çizgisi" olduğunu belirterek müzakere taleplerini reddediyor.


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Anahtar Kelimeler:
İRAN balistik füze denemesi

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