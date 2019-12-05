İran: ‘Balistik Füze Programında Kararlıyız’

Avrupa ülkeleri BM Güvenlik Konseyi’ne gönderdikleri mektupta İran’ı nükleer bomba taşıma kapasiteli füze geliştirmekle suçlamıştı. İran ise balistik füze programını sonlandırması yönündeki baskılara meydan okudu.

İngiltere, Almanya ve Fransa’nın BM Güvenlik Konseyi nezdindeki temsilcileri BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup gönderdi. Üç ülke Genel Sekreter’den bir sonraki raporunda, İran’ın balistik füze programının, Tahran ve altı ülke arasında 2015’te varılan nükleer anlaşmaya ilişkin BM kararına aykırı olup olmadığı konusunda Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmesini istedi.

Açıklamalara meydan okuyan İran ise, savunma amaçlı olduğunu ve nükleer faaliyetleriyle bir ilgisi olmadığını söylediği tartışmalı balistik füze programını sürdürmeye kararlı olduğu yanıtını verdi.

İran’ın BM temsilcisi Macid Takhte, Guterres’e hitaben yazdığı mektupta “İran balistik füze ve uzaya araç göndermeye ilişkin faaliyetlerini sürdürmeye kararlı” ifadelerini kullandı.

"Asgari yükümlülüklerini yerine getirmekten aciz olduklarını örtbas etmeye çalışıyorlar"