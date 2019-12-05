İran: ‘Balistik Füze Programında Kararlıyız’

Avrupa ülkeleri BM Güvenlik Konseyi’ne gönderdikleri mektupta İran’ı nükleer bomba taşıma kapasiteli füze geliştirmekle suçlamıştı. İran ise balistik füze programını sonlandırması yönündeki baskılara meydan okudu.
İngiltere, Almanya ve Fransa’nın BM Güvenlik Konseyi nezdindeki temsilcileri BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup gönderdi. Üç ülke Genel Sekreter’den bir sonraki raporunda, İran’ın balistik füze programının, Tahran ve altı ülke arasında 2015’te varılan nükleer anlaşmaya ilişkin BM kararına aykırı olup olmadığı konusunda Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmesini istedi.
Açıklamalara meydan okuyan İran ise, savunma amaçlı olduğunu ve nükleer faaliyetleriyle bir ilgisi olmadığını söylediği tartışmalı balistik füze programını sürdürmeye kararlı olduğu yanıtını verdi.
İran’ın BM temsilcisi Macid Takhte, Guterres’e hitaben yazdığı mektupta “İran balistik füze ve uzaya araç göndermeye ilişkin faaliyetlerini sürdürmeye kararlı” ifadelerini kullandı.
"Asgari yükümlülüklerini yerine getirmekten aciz olduklarını örtbas etmeye çalışıyorlar"
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Perşembe günü daha önce yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerinin müdahalesini reddetti.
Zarif yazdığı Twitter mesajında “E3 (İngiltere, Fransa, Almanya) ülkelerinin BM Güvenlik Konseyi’ne balistik füzelerle ilgili yazdığı son mektup, İran’la nükleer anlaşmadan (JCPOA) kaynaklanan asgari yükümlülüklerini yerine getirmekten aciz olduklarını örtbas amacı taşıyan nafile bir yalan” ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı İngiltere, Fransa ve Almanya’ya ABD’nin zorbalıklarına boyun eğmeme çağrısında bulundu.
Avrupa ülkelerinin mektubu Washington’un uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran’a ekonomik yaptırımları yeniden devreye sokmasının ardından Tahran’ın anlaşmayla gelen yükümlülüklerinden aşama aşama çekilmeye başladığı bir dönemde geldi.
2015 tarihli BM kararı, İran’ın nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip balistik füze çalışmalarından sekiz yıla kadar uzak durması çağrısı yapıyordu. BM Güvenlik Konseyi’nde dört ülkeyle birlikte veto hakkına sahip olan Rusya gibi bazı ülkeler, anlaşma metninde kullanılan bu ifadenin İran’ın balistik füze çalışmalarından uzak durmasını zorunlu kılmadığını savunuyor.
Fransa da İran’ın balistik füze çalışmalarının BM Güvenlik Konseyi’nin 2015’te imzalanan uluslararası nükleer anlaşmanın temelini oluşturan kararıyla uyuşmadığının altını çizdi ve Tahran’a anlaşma kapsamındaki tüm yükümlülüklerine uyması çağrısı yaptı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll, “İran’ın balistik çalışmalarının BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 no’lu kararıyla uyuşmadığına ve uluslararası topluma tehdit oluşturduğuna dair güçlü kaygılarımızı defalarca dile getirdik” dedi.
Güvenlik Konseyi 20 Aralık'ta toplanacak
Güvenlik Konseyi 20 Aralık’ta toplanarak İran’la imzalanan nükleer anlaşmaya ilişkin karara uyup uymadığını görüşecek, Avrupa ülkelerinin mektubu da bu kapsamda değerlendirilecek.
İngiltere, Fransa ve Almanya Trump yönetiminin ABD’nin tek taraflı olarak çekildiği uluslararası anlaşmayı hayatta tutmaya çalışıyor. Tahran, Avrupa ülkelerini İran ekonomisini ABD yaptırımlarından koruyamadıkları gerekçesiyle eleştiriyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum