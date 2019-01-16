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İran başarısız denemenin ardından yeniden uydu fırlatmaya hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 18:10 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: (Uydu fırlatma teknolojisi hakkında) "Küçük sorunlar gelecek aylarda ortadan kaldırılacak ve biz (fırlatma için) yeniden hazırlanacağız"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin uydu üretme ve taşıyıcı roket konusunda önemli kazanımlar elde ettiğini ve gelecek aylarda yeni uyduyu fırlatmaya hazırlandıklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesinin uydu üretimi ve taşıyıcı roket kapasitesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, dün fırlatılan ancak yörüngeye yerleşme aşaması başarısızlıkla sonuçlanan "Peyam" (Mesaj) adlı uyduyla ilgili, "Küçük başarısızlıklar yaşansa da önemli kazanımlar elde ettik. Küçük sorunlar gelecek aylarda ortadan kaldırılacak ve biz (fırlatma için) yeniden hazırlanacağız." dedi.

İran'ın uydu üretme ve taşıyıcı roket teknolojisiyle ilgili önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Ruhani, "Bu teknoloji, tarım, çevre ve ormanlarla ilgili gerekli istihbarat konusunda büyük öneme sahip ve biz bu işe devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın uydu fırlatmada kullandığı roketlerde kullanılan teknolojinin kıtalar arası güdümlü füze teknolojisiyle aynı olduğunu savunarak, 3 Ocak'ta Tahran yönetimine uydu fırlatma dahil tüm balistik füze faaliyetlerini durdurma çağrısında bulunmuştu.

İran dün Peyam adlı yerli üretim bir uyduyu uzaya fırlatmış ancak uydunun yörüngeye yerleşme aşaması başarısızlıkla sonuçlanmıştı. İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, "Dusti" (Dostluk) adı verilen yerli üretim uydunun da yakın zamanda fırlatılacağını duyurmuştu.

Washington yönetimi, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu, İran'ın "Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizlediğini" iddia ediyor.

İran ise geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu ve kararı ihlal etmediğini savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İRAN uydu

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