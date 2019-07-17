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İran, Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği Erbil'deki saldırıyı kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 20:50 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Musevi: "Terörizme karşı koymanın yolu; uluslararası kamuoyunun terör örgütlerine verilen siyasi, mali, askeri ve ideolojik desteği sona erdirmek için ortak mücadelesinden geçer"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Musevi, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit olduğu saldırıyı kınadı.

Musevi, yaptığı yazılı açıklamada Irak'ın Erbil kentinde bir Türk diplomatın şehit olduğu saldırıyı şiddetle kınayarak, şehidin yakınlarına, Türkiye hükümeti ve halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Terörizmin bölge ülkeleri için büyük kayıplara yol açan "korkunç bir mesele" olduğunu belirten Musevi, "Terörizme karşı koymanın yolu; uluslararası kamuoyunun terör örgütlerine verilen siyasi, mali, askeri ve ideolojik desteği sona erdirmek için ortak mücadelesinden geçer." ifadelerini kullandı.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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İRAN Musevi Tahran

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