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İran, Basra'daki başkonsolosluk saldırısı ile ilgili dikkat çeken iddia: Arkasında ABD var!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.09.2018 21:19 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Irak'ın Basra kentindeki İran Başkonsolosluğuna saldırı düzenleyenlerin ABD tarafından desteklendiğini söyledi. Sabah saatlerinde Basra'da, Başbakan Haydar el-İbadi'nin kente gerçekleştirdiği ziyaret de protesto edildi. Öte yandan İran-Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP), Erbil'deki kampını hedef alan İran saldırısının ABD'ye mesaj niteliği taşıdığını belirtti.

Kasımi, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders'in Irak'taki ABD misyonlarına saldırı olması durumunda Tahran rejimini sorumlu tutacakları yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

"İRAN KONSOLOSLUĞUNA SALDIRANLARI ABD DESTEKLİYOR"

Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan açıklamasında Kasımi, "İran'ın Basra Konsolosluğuna saldıran gruplar, Washington yönetimi tarafından açıkça destekleniyor." ifadelerini kullandı.

ABD'Yİ SORUMLU TUTTU

Washington yönetiminin bu tür açıklamalarla sorumluluktan kaçamayacağını dile getiren Kasımi, bölgedeki istikrarsızlıktan ABD'yi sorumlu tuttu.

"ABD BİNALARI ZARAR GÖRÜRSE, TAHRAN SORUMLU TUTULACAK"

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, yazılı açıklamasında, Basra'daki konsolosluk ve Bağdat'taki elçilik binalarına son birkaç gündür yapılan saldırılara dikkati çekerek, "İran, Irak'ta ekonomik destek verdiği, eğittiği ve silahlandırdığı grupların Irak'taki saldırılarını durdurmaya yeltenmedi. ABD, devlet binaları ve çalışanlarının zarar görmesi durumunda Tahran rejimini sorumlu tutacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

İBADİ'YE PROTESTO

Irak'ın güneyindeki Basra'da, Başbakan Haydar el-İbadi'nin kente gerçekleştirdiği ziyaret protesto edildi.

Göstericilerden Rafid el-Kenani, yaptığı açıklamada, yüzlerce kişinin Başbakan İbadi ile diğer hükümet üyelerinin Basra'yı ziyaretine tepki gösteren sloganlar attığını söyledi.

Göstericilerin, temel hizmetlerin sağlanması noktasında hükümetin hukuki görevini yerine getirmesi talebinde bulunduğunu belirten Kenani, Basralılar'ın elektrik, su ve işsizlik sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasını istediğini dile getirdi.

Irak meclisinde Basralı milletvekili Hasan Hallati de düzenlediği basın toplantısında, 25 Basra milletvekili olarak, Başbakan İbadi'ye, "Basra Operasyonları Komutanı Cemil eş-Şemri'nin görevden alınması taleplerini ilettiklerini duyurdu.

İbadi, Basra'daki hizmetlerin iyileştirilmesi için başlatılan projelerin uygulanmasını takip etmek üzere bazı bakanlar eşliğinde kente gelmişti.

8 TEMMUZDAN BU YANA 30 GÖSTERİCİ ÖLDÜ

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde, 8 Temmuz'da "kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı başlayan ve yaklaşık iki aydır aralıklarla devam gösterilerin şiddeti geçen hafta arttı.

Göstericiler, valilik, devlet televizyonu, bazı Şii partiler ve milis güçlere ait binaların ardından İran'ın Basra Başkonsolosluğunu da ateşe verdi.

Basra'da geçen haftaki gösterilerde 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti, gösterilerin başladığı 8 Temmuz'dan bu yana ölen göstericilerin sayısı ise 30'u aştı.

Irak Başbakanı İbadi de mecliste cumartesi günü düzenlenen olağanüstü oturumda Basra'daki olayların silahlı çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulunmuştu.

"İRAN SALDIRISI ABD'YE MESAJ"

Öte yandan İran-Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP), Erbil'deki kampını hedef alan İran saldırısının ABD'ye mesaj niteliği taşıdığını belirtti.

Mustafa Mevlüdi liderliğindeki İKDP'nin Genel Sekreter Yardımcısı Aso Hasanzade, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, "İran bizi vurarak, ABD başta olmak üzere uluslararası topluma mesaj gönderdi." dedi.

Kampa yönelik saldırının geniş çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirten Hasanzade, "Karargahımıza yönelik saldırının, sadece bizimle İran arasındaki bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerekir. Bu, daha geniş olarak ele alınmalı. Çünkü bölgenin istikrarını ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı. (AA)

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İRAN ABD Basra Haydar el-İbadi Erbil

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ABD dünya üzerindeki en vampir kan emici sömürgeci milyonlarca insanın katili bir devlettir kim bunlarla işbirliği içinde ise zalimdir
Dün kimyasal saldırı için masaya vuran abd israil eli ile kimyasal saldırı yapıyor bugün iran konsolosluğunu yarın başka yerleri maşaları ile vuracak klasik abd işte alıştık çıkıp açıklama yapacak kadar adiler yüzsüzler umarım firavundan beter olur sonunuz ibret olur
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