İran, Basra'daki başkonsolosluk saldırısı ile ilgili dikkat çeken iddia: Arkasında ABD var!

Kasımi, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders'in Irak'taki ABD misyonlarına saldırı olması durumunda Tahran rejimini sorumlu tutacakları yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. "İRAN KONSOLOSLUĞUNA SALDIRANLARI ABD DESTEKLİYOR" Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan açıklamasında Kasımi, "İran'ın Basra Konsolosluğuna saldıran gruplar, Washington yönetimi tarafından açıkça destekleniyor." ifadelerini kullandı. ABD'Yİ SORUMLU TUTTU Washington yönetiminin bu tür açıklamalarla sorumluluktan kaçamayacağını dile getiren Kasımi, bölgedeki istikrarsızlıktan ABD'yi sorumlu tuttu. "ABD BİNALARI ZARAR GÖRÜRSE, TAHRAN SORUMLU TUTULACAK" Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, yazılı açıklamasında, Basra'daki konsolosluk ve Bağdat'taki elçilik binalarına son birkaç gündür yapılan saldırılara dikkati çekerek, "İran, Irak'ta ekonomik destek verdiği, eğittiği ve silahlandırdığı grupların Irak'taki saldırılarını durdurmaya yeltenmedi. ABD, devlet binaları ve çalışanlarının zarar görmesi durumunda Tahran rejimini sorumlu tutacaktır." ifadelerini kullanmıştı. İBADİ'YE PROTESTO Irak'ın güneyindeki Basra'da, Başbakan Haydar el-İbadi'nin kente gerçekleştirdiği ziyaret protesto edildi.

Göstericilerden Rafid el-Kenani, yaptığı açıklamada, yüzlerce kişinin Başbakan İbadi ile diğer hükümet üyelerinin Basra'yı ziyaretine tepki gösteren sloganlar attığını söyledi. Göstericilerin, temel hizmetlerin sağlanması noktasında hükümetin hukuki görevini yerine getirmesi talebinde bulunduğunu belirten Kenani, Basralılar'ın elektrik, su ve işsizlik sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasını istediğini dile getirdi. Irak meclisinde Basralı milletvekili Hasan Hallati de düzenlediği basın toplantısında, 25 Basra milletvekili olarak, Başbakan İbadi'ye, "Basra Operasyonları Komutanı Cemil eş-Şemri'nin görevden alınması taleplerini ilettiklerini duyurdu. İbadi, Basra'daki hizmetlerin iyileştirilmesi için başlatılan projelerin uygulanmasını takip etmek üzere bazı bakanlar eşliğinde kente gelmişti. 8 TEMMUZDAN BU YANA 30 GÖSTERİCİ ÖLDÜ Irak'ın güneyindeki Basra kentinde, 8 Temmuz'da "kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı başlayan ve yaklaşık iki aydır aralıklarla devam gösterilerin şiddeti geçen hafta arttı. Göstericiler, valilik, devlet televizyonu, bazı Şii partiler ve milis güçlere ait binaların ardından İran'ın Basra Başkonsolosluğunu da ateşe verdi.