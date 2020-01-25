İran, 'Basra Körfezi'in en büyük uyuşturucu çetesinin liderini' yakalayıp idam etti

İran medyası, "Körfez'in Timsahı" lakaplı uluslararası bir uyuşturucu çetesinin liderinin yakalanıp idam edildiğini ve çetenin çökertildiğini duyurdu.

Yetkililer 36 yaşındaki uyuşturucu çetesi liderinin, 100 tonluk bir uyuşturucu ticareti sırasında yakalandığını açıkladı.

İran'ın yarı resmi ajansı ISNA, "Timsah"ın bir yardımcısıyla birlikte uzun yıllar süren bir istihbarat çalışması sonucu Hormozgan vilayetinde yakalandığı belirtildi.

Uyuşturucu çetesi liderinin ismi açıklanmazken isminin baş harflerinin I. Z. olduğu bildirildi. Çete liderinin nasıl idam edildiği açıklanmadı.

Hormozgan savcısı Ali Salehi ISNA'ya yaptığı açıklamada "Timsah"ın birçok farklı isim ve kimlik kullandığını söyledi.

Salehi "O İran ve bölgenin en büyük ve kirli uyuşturucu kaçakçılığı çetelerinden birinin başındaydı" dedi.

Savcı Salehi çetenin diğer üyelerinin 5 yıla kadar hapis ya da ağır para cezaları aldığını, çetenin kara para aklama işleri yaptığını ve uyuşturucu parasını emlak satın almak için kullandığını açıkladı.