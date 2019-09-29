İran Başsavcısı'ndan FIFA'ya tepki

İSTANBUL (AA) - İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA), ülkesinde oynanan futbol maçlarında statlara kadınların alınmamasıyla ilgili uyarısına tepki gösterdi.

Entekhab haber sitesine göre, Kum kentinde konuşan Muntazeri, "FIFA, hangi kanuna göre statlarındaki uygulamaları dolayısıyla bir ülkeyi zorlayabilir." dedi.

Muntazeri, kadınların statlarda maç seyretmesine ilişkin tartışmaların "ülkesinin düşmanları" tarafından kasıtlı olarak gündeme getirildiğini öne sürdü.

Her ne kadar kanuni bir düzenleme bulunmasa da İran'da kadınların statlarda futbol maçı seyretmesi engelleniyor. Yasağı delerek maçlara erkek kılığında girmeye çalışan kadınlar gözaltına alınıyor.

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Geçen günlerde Seher Hudayari isimli bir kadın, taraftarı olduğu İstiklal Futbol Kulübünün maçını seyretmek için Azadi Stadyumu'na girmeye çalışırken gözaltına alınmış ve hakkında kanuni işlem başlatılmıştı. 6 ay hapse mahkum edileceğini öğrenen Hudayari, Tahran'da Devrim Mahkemesi önünde kendisini ateşe vermiş ve hayatını kaybetmişti.