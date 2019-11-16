HABER

İran Başsavcısından göstericilere uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 17:29 | Son Güncelleme

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri: - "Sanal ortamları kullanarak halkı provoke etmeye çalışan, kökleri ülke dışındaki bozguncuları uyarıyorum" - "Bu faaliyetler suç teşkil edecek ve güvenlik güçleri ile yargı tarafından ciddi şekilde karşılık görecektir"

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülke genelinde devam eden benzin zammını protesto gösterilerinin ülke dışından organize edildiğini ve kamu düzenini bozmaya çalışanlara sert karşılık verileceğini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Muntazeri, önceki gün yapılan benzin zammının ardından ülke genelinde patlak veren ve bir kişinin öldüğü protesto gösterilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gösterilerin ülke dışından organize edildiğini iddia eden Muntazeri, bir grubun ülkedeki kamu düzenini bozmayı amaçladığını belirtti.

Muntazeri, "Bozguncular tarafından ortaya çıkan bu durumdan halk razı değil. Sanal ortamları kullanarak halkı provoke etmeye çalışan, kökleri ülke dışındaki bozguncuları uyarıyorum. Bu faaliyetler suç teşkil edecek ve güvenlik güçleri ile yargı tarafından ciddi şekilde karşılık görecektir." ifadelerini kullandı.

İran'da devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş), bin 500 tümene yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene çıkartılmıştı.

Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Geçsaran, Sircan, Bender Abbas, İsfahan ve Şiraz kentlerinde halk, dün benzine yapılan zamma karşı gösteriler düzenlemişti.

Göstericiler, araç sahiplerini kontak kapatmaya çağırırken Sircan kentinde benzin istasyonu ateşe verilmişti. Sircan Valisi Muhammed Mahmudabadi de gösterilerde bir kişinin hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Protesto gösterileri, bugün de başkent Tahran dahil bir çok kentte devam ediyor.

PARTNERÜç ayda 4 sevgili değiştirdi: Ailesi endişe içindeÜç ayda 4 sevgili değiştirdi: Ailesi endişe içinde
Ceylan Karavil Park AVM yazar İclal Aydın’ı kitap severle buluşturduCeylan Karavil Park AVM yazar İclal Aydın’ı kitap severle buluşturdu
Yönter, lösemili çocuğu ziyaret ettiYönter, lösemili çocuğu ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
benzin zammı İRAN protesto

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

Milyonları ilgilendiriyor! Cezası artıyor...

Milyonları ilgilendiriyor! Cezası artıyor...

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Dikkat çeken anket: Yüzde 41 'güvenilmez' dedi

Dikkat çeken anket: Yüzde 41 'güvenilmez' dedi

Evlerinde ölüm korkusuyla yaşıyorlar

Evlerinde ölüm korkusuyla yaşıyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karabük’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

'Siri' sayesinde hayata tutundu

'Siri' sayesinde hayata tutundu

İran'da benzin zammını protestoları sürüyor

Sular durulmuyor! Yüzde 50'lik zam ülkeyi karıştırdı

MSB'den Barış Pınarı Harekâtı açıklaması!

MSB'den Barış Pınarı Harekâtı açıklaması!

Türkiye’den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist Almanya’da gözaltına alındı

Türkiye’den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist Almanya’da gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.