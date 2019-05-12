‘İran Benzeri Görülmemiş Yaptırımlarla Karşı Karşıya’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkesinin benzeri görülmemiş yaptırımlarla karşı karşıya olduğunu söyledi ve Amerikan yaptırımlarının ülkede 1980-88 yılları arasındaki Iran-Irak Savaşı’ndan daha kötü ekonomik koşullara neden olduğunu kaydetti.

Ülkesinde siyasi baskıyla karşı karşıya olan Ruhani, yaptırımlara karşı koyabilmek için birlik çağrısı yaptı.

Ruhani, Irak Savaşı döneminde bankalarla, petrol satışlarıyla, ithalat ihracatlarıyla bir porblemleri olmadığını sadece silah ambargosu olduğunu hatırlattı.

Ruhani, “Düşmanlar tarafından baskılar İslam devrimi tarihimizde benzeri görülmemiş bir savaş fakat umudumu kesmiyorum ve gelecek için büyük umutlara sahibim ve bu zor koşulları birlikle aşabileceğimize inanıyorum” dedi.

Amerika-İran arasında artan gerilim 2015 yılında Batılı ülkelerle İran arasında imzalalan nükleer anlaşmanın da geleceğini tartışmalı hale getirmiş durumda.

Amerika Başkanı Donald Trump geçen yıl ülkesini anlaşmadan çekmiş ve İran’a yaptırımları yeniden devreye sokmuştu. İran anlaşmaya taraf olan ülkelerin Amerika yaptırımlarına uyması halinde nükleer çalışmalarına yeniden başlayabileceğini kaydetmişti.

Amerika İran’la artan gerilim çerçevesinde Körfez bölgesine savaş gemileri ve savaş uçakları konuşlandırmış durumda.

