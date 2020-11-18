İran: "Biden Nükleer Anlaşmaya Dönerse Biz Anlaşmaya Harfiyen Uyarız"

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin resmi olmayan sonuçlara göre yeni seçilen başkanı Joe Biden’ın, İran’a yönelik yaptırımları kaldırması halinde ülkesinin de 2015 yılında imzalanan Nükleer Anlaşma’nın şartlarına harfiyen uyacağını söyledi. Zarif, Biden’ın 3 başkanlık kararnamesiyle İran’a yönelik söz konusu yaptırımları kaldırabileceğini söyledi.

İran’da yayımcısı devlet kurumları olan bir internet sitesine röportaj veren Zarif “Eğer Sayın Biden, ABD’nin yükümlülüklerini yerine getirirse biz de anlaşmadan kaynaklı sözlerimizi derhal yerine getiririz. P5+1 ülkeleriyle yapılan anlaşma çerçevesinde görüşmelere başlamak da mümkün olabilir” dedi.

Zarif “Amerika’nın, yeniden anlaşmaya nasıl dahil olacağına dair görüşmelere hazırız. Durum birkaç ay içerisinde düzelecektir. Biden, tüm ambargoları üç başkanlık kararnamesiyle kaldırabilir” ifadelerini kullandı.

Joe Biden da daha önce yaptığı bir açıklamada İran’ın anlaşma şartlarını yerine getirmesi halinde Washington’un da 2015 yılında imzalanan anlaşmaya yeniden taraf olabileceğini söylemişti.