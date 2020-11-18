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İran: "Biden Nükleer Anlaşmaya Dönerse Biz Anlaşmaya Harfiyen Uyarız"

18.11.2020 13:11 | Son Güncelleme:
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İran: "Biden Nükleer Anlaşmaya Dönerse Biz Anlaşmaya Harfiyen Uyarız"

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin resmi olmayan sonuçlara göre yeni seçilen başkanı Joe Biden’ın, İran’a yönelik yaptırımları kaldırması halinde ülkesinin de 2015 yılında imzalanan Nükleer Anlaşma’nın şartlarına harfiyen uyacağını söyledi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin resmi olmayan sonuçlara göre yeni seçilen başkanı Joe Biden’ın, İran’a yönelik yaptırımları kaldırması halinde ülkesinin de 2015 yılında imzalanan Nükleer Anlaşma’nın şartlarına harfiyen uyacağını söyledi. Zarif, Biden’ın 3 başkanlık kararnamesiyle İran’a yönelik söz konusu yaptırımları kaldırabileceğini söyledi.

İran’da yayımcısı devlet kurumları olan bir internet sitesine röportaj veren Zarif “Eğer Sayın Biden, ABD’nin yükümlülüklerini yerine getirirse biz de anlaşmadan kaynaklı sözlerimizi derhal yerine getiririz. P5+1 ülkeleriyle yapılan anlaşma çerçevesinde görüşmelere başlamak da mümkün olabilir” dedi.

Zarif “Amerika’nın, yeniden anlaşmaya nasıl dahil olacağına dair görüşmelere hazırız. Durum birkaç ay içerisinde düzelecektir. Biden, tüm ambargoları üç başkanlık kararnamesiyle kaldırabilir” ifadelerini kullandı.

Joe Biden da daha önce yaptığı bir açıklamada İran’ın anlaşma şartlarını yerine getirmesi halinde Washington’un da 2015 yılında imzalanan anlaşmaya yeniden taraf olabileceğini söylemişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Trump yönetiminin İran’a yönelik yaptırımları nedeniyle tazminat talebini dile getirmişti ancak Zarif’in tazminat konusuna değinmemesi dikkat çekti.

Zarif ABD’nin anlaşmaya geri dönmesiyle ilgili olarak “Bu otomatik olarak gerçekleşebilir, bir şarta gerek yok. ABD, BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 nolu kararı uyarından yaptırımları kaldırır biz de Nükleer Anlaşma’daki yükümlülüklerimizi yerine getiririz” dedi.

İran, BM Güvenlik Konseyi üyesi Fransa, İngiltere, Çin, Rusya ve Amerika’nın yanısıra Almanya’nın da katılımıyla 2015 yılında Nükleer Anlaşma’ya imza koymuştu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında ABD’yi anlaşmadan çektiğini açıklayarak İran’a yönelik yeni ambargoları devreye sokmuştu.

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