İran, bilgi sızdırdığı iddia edilen 8 CIA ajanını gözaltına aldı

İran, (DHA)- İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı, 8 Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA) ajanının, protestolar hakkında dışarıya bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’daki habere göre, İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı, CIA ajanı olduğu iddiasıyla 6 kişiyi protestolar sırasında, 2 kişiyi de ülkeden çıkış yaptıkları sırada gözaltına aldığını duyurdu. Yerel medyada paylaşılan bilgiye göre, söz konusu 8 kişi, protestolarda aktif rol oynayarak ellerindeki rapor ve görüntüleri İran dışına sızdırmakla suçlanıyor.

