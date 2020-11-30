İran Bilimadamının Öldürüldüğü Silahın İsrail'e Ait Olduğunu İddia Ediyor

İran’ın İngilizce yayın yapan haber kanalı Press TV, ülkenin en üst düzeydeki nükleer bilim adamı Mohsen Fahrizade’nin öldürülmesinde İsrail yapımı bir silahın kullanıldığını iddia etti.

TV kanalına bilgi veren ismi açıklanmayan bir kaynak “Bu terör eyleminin gerçekleştiği yerde bulunan silahın üzerindeki logo ve özellikleri İsrail ordusuna ait” dedi.

Buna karşın İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen katıldığı bir radyo yayınında saldırıdan kimin sorumlu olduğunu bilmediğini söyledi.

Fahrizade’nin cenaze töreni bugün Tahran’ın kuzeyinde yapılıyor. İran yönetimi, ülkenin nükleer programının en önemli ismi olarak bilinen bilimadamının öldürülmesine uygun şekilde karşılık verileceğini dile getirdi.

