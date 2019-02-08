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İran bin kilometre menzilli balistik füze üretti

DÜNYA HABERLERİ  | 08.02.2019 01:57 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) bin kilometre menzilli karadan karaya atılan ve Dezful adı verilen balistik füze ürettiği bildirildi.

İran bin kilometre menzilli balistik füze üretti

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, Devrim Muhafızları, bin kilometre menzilli karadan karaya balistik füze üretti.

"BU BATILILARA CEVAPTIR"

İran'ın yeraltı fabrikasında üretilen balistik füzenin tanıtım töreninde konuşan Devrim Muhafızları Genel Komutanı Muhammed Ali Caferi, "Yerin altında füze üreten bu fabrikayı tanıtmamız Batılıların yaygarasına bir cevaptır. Yaptırım ve tehditlerle bizi sınırlayacaklarını ve yüksek hedeflerimizden döndüreceklerini zannediyorlar. İran'ın savunma kapasitesi hiçbir şekilde müzakereye açık değildir." dedi.

"SAVUNMA GÜCÜMÜZÜ İFTİHARLA YÜKSELTTİK"

Avrupalıların "İran'ın savunma kapasitesiyle ilgili yaptırım ve sınırlamalardan söz ettiğini" hatırlatan Caferi, "Savunma gücümüzü iftiharla yükselttik ve hiçbir şeyden endişemiz yok. İran tüm tehditlere rağmen savunma alanında kendi yoluna devam edecek." diye konuştu.

Dezful'un mesafesinin, 700 kilometre menzilli Zülkifar füzesinden 300 kilometre daha fazla olduğu ancak tahrip gücünün iki katı olduğu belirtildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Devrim Muhafızları Dezful Balistik Füze

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