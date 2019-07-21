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İran, bir grup ajanın yakalandığını duyurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 21:23 | Son Güncelleme

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ABD ve başka ülkeler adına casusluk yapanların tespit edildiğini ve yarın kimliklerinin açıklanacağını duyurdu.İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, kabine toplantısı ardından başkent Tahran’da basın toplantısı düzenledi.

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ABD ve başka ülkeler adına casusluk yapanların tespit edildiğini ve yarın kimliklerinin açıklanacağını duyurdu.

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, kabine toplantısı ardından başkent Tahran’da basın toplantısı düzenledi. Bakan Alevi, ABD ve diğer ülkeler adına ajanlık yapan bir grup kişinin tutuklandığını açıkladı. Alevi, “Muhtelif yerlerde ve hassas merkezlerde ABD ve yabancı ülkeler adına casusluk yapan kişiler tespit ettik. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara teslim ettik” dedi.
Öte yandan Alevi, casuslukla yargılanan kişilerin kimliklerinin yarın açıklanacağını söyledi.

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