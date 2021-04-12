İran, bir nükleer tesisine 'terör saldırısının' gerçekleştiğini duyurdu

İran Atom Enerjisi Kurumu, pazar günü Natanz nükleer tesisinde meydana gelen enerji kesintisinin bir 'terör saldırısı' olduğunu açıkladı.

Bu gelişme, İran'ın aynı tesiste uranyum zengileştirme çalışmalarına başladığını cumartesi günü açıklamasının ardından geldi; bu durum 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya aykırı.

Diğer yandan İsrail basını, Natanz nükleer tesisinde gerçekleşen bu olayın İsrail'in bir siber saldırısı olduğunu öne sürdü.

İsrailli gazeteci Amichai Stein Twitter'dan paylaştığı mesajında, Natanz'da meydana gelen arızanın İsrail'in gerçekleştirdiği bir siber saldırı olduğunu kaleme aldı.

İsrail devlet radyosu Kan ise istihbarat kaynaklarına atıfta bulunarak İsrail'in istihbarat servisi Mossad'ın bir siber saldırı gerçekleştirdiğini aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu pazar günü yaptığı açıklamasında İran ve müttefiklerine karşı sürdürülen mücadelenin büyük bir görev olduğunu söylemişti.

Ancak İran'da gerçekleşen olayla ilgili İsrail'den resmi bir açıklama gelmedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu'nun başkanı Ali Ekber Salihi, Natanz'da bir 'nükleer terörizmin' meydana geldiğini aktardı.