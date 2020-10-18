İran, BM'nin 2007'den beri uyguladığı silah ambargosunun kaldırıldığını duyurdu

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tahran'ın 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri ve Almanya arasında imzaladığı nükleer anlaşma uyarınca, 13 yıldır uygulanan uluslararası silah ambargosu ile bazı İranlı yetkililere yönelik getirilen uluslararası seyahat yasağının kaldırıldığı belirtildi.

"ULUSLARARASI TOPLUM İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜNDÜR"

Açıklamada, "ABD rejiminin çabalarına meydan okuyarak 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını ve nükleer anlaşmayı koruyan uluslararası toplum için önemli bir gündür." ifadelerine yer verildi.

İran'ın bu günden sonra yasal olarak silah alıp satabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "İran, bugün itibarıyla her türlü kaynaktan herhangi bir hukuki kısıtlama olmaksızın, yalnızca kendi savunma ihtiyaçları doğrultusunda gerekli silah ve teçhizatı tedarik edebilir ve kendi siyasetleri doğrultusunda savunma silahlarını ihraç edebilir." denildi.

TARİHİN EN AĞIR YAPTIRIMLARINI UYGULAMIŞLARDI

ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı olarak çekilmiş, Ağustos 2018 itibarıyla Tahran'ın füze programı ve bölgesel nüfuzunun da sınırlandırıldığı yeni bir anlaşmaya zorlamak için İran'a yönelik "tarihin en ağır yaptırımlarını" uygulamaya başlamıştı.