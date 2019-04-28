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"İran bölgesel meselelerde bazı bölge ülkelerinin tutumlarını unutmayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 12:47 | Son Güncelleme

İran Meclis Başkanı Ali Laricani: - "Bazı bölge ülkeleri hareketlerine dikkat etmelidir. İran onların bölgesel meselelerle ilgili tutumlarını unutmayacaktır. Suudi Arabistan’ın başındaki genç adamın neyin peşinde olduğunu bilmiyorum. Onun davranışları hem kendisine hem de İslam ülkelerine zarar veriyor"

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, İran'ın "bazı bölge ülkelerinin bölgesel meselelerle ilgili tutumlarını unutmayacağını" belirterek, "Suudi Arabistan’ın başındaki genç adamın neyin peşinde olduğunu bilmiyorum. Onun davranışları hem kendisine hem de İslam ülkelerine zarar veriyor." dedi.

Başkent Tahran'daki Uluslararası İslam Toplumun Geleceği Konferansı'nda konuşan Laricani, bölgesel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Laricani, İran'ın geçen 40 yılda Suudi Arabistan'a dostluk elini uzattığını ancak Riyad yönetiminin "bunu idrak edemediğini" ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bazı bölge ülkeleri hareketlerine dikkat etmelidir. İran onların bölgesel meselelerle ilgili tutumlarını unutmayacaktır. Suudi Arabistan’ın başındaki genç adamın neyin peşinde olduğunu bilmiyorum. Onun davranışları hem kendisine hem de İslam ülkelerine zarar veriyor."

İran'ın bölge ülkeleriyle müzakere yolunu sürekli açık tuttuğunu savunan Laricani, İslam dünyasındaki ticari ilişkilerin zayıf olduğuna dikkati çekerek, İran, Malezya, Türkiye ve Irak arasındaki ticaretin artırılmasına yönelik adımların atılması ve diğer İslami ülkeleri de kapsayan bir organizasyon kurmaları gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın her gün bir uluslararası anlaşmadan çıktığını hatırlatan Laricani, "ABD Başkanı çok ilginç bir varlık, bu varlığın gelecek derdi yok. Tüm uluslararası yapıyı birbirine kattı ve dünyada ABD’ye olan güveni de azaltıyor." görüşlerini paylaştı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de uluslararası anlaşmaları koruyacak ağırlıkta olmadığını gösterdiği eleştirisinde bulunan Laricani, "AB ülkeleri, İran ile yapılan nükleer anlaşma konusunda defalarca kez var olduklarını söylediler ancak pratikte bir şey görmedik." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Laricani Tahran

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