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İran borsada 67 dolardan petrol satacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 15:23 | Son Güncelleme

İran Petrol Bakanlığı, 2 milyon varil ham petrolü varili 67,28 dolardan İran Enerji Borsası'nda satışa çıkaracak

ABD yaptırımları nedeniyle petrol satışında zorlanan Tahran yönetimi, 2 milyon varil hafif ham petrolü varil başına 67,28 dolardan İran Enerji Borsasında (IRENEX) satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Petrol Bakanlığının IRENEX Temsilcisi Emir Hüseyin Tebyaniyan, 2 milyon varil hafif ham petrolü, 21 Mayıs'ta 67 dolar 28 sent üzerinden borsada satışa sunacaklarını açıkladı.

Tebyaniyan, önceki satışlarda 35 bin varil olarak belirlenen en az satış miktarının bin varil olarak değiştirildiğini böylece alıcıların risklerinin azaltıldığını belirtti.

- ABD yaptırımlarını delmeyi hedefliyor

İran Petrol Bakanlığı, ilk kez 28 Ekim'de borsada satışa sunulan 1 milyon varil ham petrolü, varil başına 74 dolar 85 sent üzerinden, ikinci kez 11 Kasım'da da 700 bin varil petrolü 64 dolar 97 sentten satmıştı.

Satışlar yüzde 20 riyal, yüzde 80'i döviz üzerinden gerçekleştirilmişti.

İran, 21 Ocak'ta 52 dolar 42 sent, 4 Şubat'ta da 56 dolar 24 sent üzerinden olmak üzere 2 milyon varil ham petrolü borsada satışa çıkarmış ancak bu iki satış alıcı bulmamıştı.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 72,21 dolardan işlem görüyor.

ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti. Kasımda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeye İran'a petrol yaptırımlarından 6 ay süreli muafiyet getiren ABD yönetimi, İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme hedefiyle 2 Mayıs'ta muafiyetleri sonlandırma kararı almıştı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, daha önce yaptığı bir konuşmada, ABD yaptırımları nedeniyle petrol satışında yöntem çeşitliliğine gidilmesi ve özel sektörün de bu işte rol üstlenmesi gerektiğini belirtmişti.

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