İran borsada 67 dolardan petrol satacak

ABD yaptırımları nedeniyle petrol satışında zorlanan Tahran yönetimi, 2 milyon varil hafif ham petrolü varil başına 67,28 dolardan İran Enerji Borsasında (IRENEX) satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Petrol Bakanlığının IRENEX Temsilcisi Emir Hüseyin Tebyaniyan, 2 milyon varil hafif ham petrolü, 21 Mayıs'ta 67 dolar 28 sent üzerinden borsada satışa sunacaklarını açıkladı.

Tebyaniyan, önceki satışlarda 35 bin varil olarak belirlenen en az satış miktarının bin varil olarak değiştirildiğini böylece alıcıların risklerinin azaltıldığını belirtti.

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İran Petrol Bakanlığı, ilk kez 28 Ekim'de borsada satışa sunulan 1 milyon varil ham petrolü, varil başına 74 dolar 85 sent üzerinden, ikinci kez 11 Kasım'da da 700 bin varil petrolü 64 dolar 97 sentten satmıştı.

Satışlar yüzde 20 riyal, yüzde 80'i döviz üzerinden gerçekleştirilmişti.

İran, 21 Ocak'ta 52 dolar 42 sent, 4 Şubat'ta da 56 dolar 24 sent üzerinden olmak üzere 2 milyon varil ham petrolü borsada satışa çıkarmış ancak bu iki satış alıcı bulmamıştı.