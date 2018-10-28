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İran borsaya arz ettiği petrole alıcı bulamayınca düşük fiyattan sattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 18:36 | Son Güncelleme

İran Petrol Bakanlığının, borsaya arz ettiği petrole tekliflerin düşük olması sebebiyle fiyatını 79 dolar 15 sent olarak belirlediği varil başı petrolü 74 dolar 85 sentten sattığı bildirildi

İran Petrol Bakanlığı, bugün Tahran Enerji Borsasına arz ettiği 1 milyon varil petrole müşteri bulamayınca 280 bin varili, belirlediği 79 dolar 15 yerine 74 dolar 85 sentten sattı.

Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Tahran Enerji Borsasında satışa sunulan ve taban fiyatı varil başına 79 dolar 15 sent olarak belirlenen petrol için alıcılar 65 dolar 55 sent, 68 dolar 65 sent ve 74 dolar 85 sent bandında fiyat teklifleri sundu.

Bu fiyatların üstünde teklif olmadığı için bakanlık 280 bin varil petrolün varilini 74 dolar 85 sentten sattı.

İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Ali Karder, arzın önümüzdeki günlerde devam edeceğini ve yabancıların da borsadan ticari işlem kodu alarak İran'ın ham petrolünü satın alabileceğini söyledi.

Bakanlık ilk defa bugün petrolü borsadan satışa başlamıştı.

Alım siparişleri 35 bin varilden daha az ve 100 bin varilden daha çok olamıyor ve alım için yapılacak başvurulardan önce toplam tutarın yüzde 10'unun peşin olarak yatırılması şartı getirilen uygulamada, satış şekli ise yüzde 20 peşin olarak ülkenin yerel para birimi riyal, yüzde 80 ise döviz kuru üzerinden olacak.

İran'ın bu adımla petrolü hedef alan ikinci yaptırım paketinden önce petrolünü ülke içinde değerli hale getirmeyi ve nakit akışını sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.
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- ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti.

İran'da Güney Pars doğal gaz sahasında İran hükümetiyle 4 milyar 200 milyon avroluk yatırım anlaşmasına imza atan Total, Avrupalı otomobil üreticileri Peugeot, Renault ve Citroen, Almanya'nın Siemens, Rusya'nın demir çelik üreticileri MMK ile Severstal, dünyanın en büyük üçüncü konteyner işletmecisi CMA CGM şirketi, ABD'li uçak üreticisi Boeing ile Airbus gibi şirketler yaptırımlar nedeniyle bu ülkedeki faaliyetlerini sonlandırmış ve anlaşmaları iptal etmişlerdi.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım'da devreye girecek. Bu tarihten itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.

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Borsa İRAN müşteri petrol yaptırım

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