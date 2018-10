İran borsaya arz ettiği petrole alıcı bulamayınca düşük fiyattan sattı

İran Petrol Bakanlığı, bugün Tahran Enerji Borsasına arz ettiği 1 milyon varil petrole müşteri bulamayınca 280 bin varili, belirlediği 79 dolar 15 yerine 74 dolar 85 sentten sattı.

Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Tahran Enerji Borsasında satışa sunulan ve taban fiyatı varil başına 79 dolar 15 sent olarak belirlenen petrol için alıcılar 65 dolar 55 sent, 68 dolar 65 sent ve 74 dolar 85 sent bandında fiyat teklifleri sundu.

Bu fiyatların üstünde teklif olmadığı için bakanlık 280 bin varil petrolün varilini 74 dolar 85 sentten sattı.

İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Ali Karder, arzın önümüzdeki günlerde devam edeceğini ve yabancıların da borsadan ticari işlem kodu alarak İran'ın ham petrolünü satın alabileceğini söyledi.

Bakanlık ilk defa bugün petrolü borsadan satışa başlamıştı.

Alım siparişleri 35 bin varilden daha az ve 100 bin varilden daha çok olamıyor ve alım için yapılacak başvurulardan önce toplam tutarın yüzde 10'unun peşin olarak yatırılması şartı getirilen uygulamada, satış şekli ise yüzde 20 peşin olarak ülkenin yerel para birimi riyal, yüzde 80 ise döviz kuru üzerinden olacak.