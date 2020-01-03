İran Büyükelçisi'nden Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklama: Sevinçleri uzun sürmeyecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesi gündemi sarstı.

Tüm dünyadan peş peşe açıklamalar gelirken İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, yaptığı açıklamada "Trump ve Pompeo erken sevindi. Ama bu sevinçleri uzun sürmeyecek" ifadelerini kullandı.

'İNTİKAM İÇİN TAHRAN'IN KARARINI BEKLİYORUZ'

CNN TÜRK'ten Sena Alkan'a konuşan İran Büyükelçisi Farazmand, şu ifadeleri kullandı;

"Trump ve Pompeo erken sevindi. Ama bu sevinçleri uzun sürmeyecek. Aptalca bir hareket. Bu bir cinayet. Savaşı başlatan taraf biz olmayacağız dedik ama ABD'nin bu hatasının bir sonucu olacaktır. Bunun sorumluluğu da ABD'ye aittir. Süleymani Irak'ta misafirdi. Bu yaptıklarından ABD'nin korkması gerekiyor. Tahran'ın intikam için kararını bekliyoruz" dedi.

