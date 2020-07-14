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  4. İran Casusluk Yaptığı İddia Edilen Bir Kişiyi İdam Etti

İran Casusluk Yaptığı İddia Edilen Bir Kişiyi İdam Etti

14.07.2020 12:11 | Son Güncelleme

İran casusluk yapmakla suçlanan eski bir Savunma Bakanlığı çalışanının idam edildiğini açıkladı

İran Casusluk Yaptığı İddia Edilen Bir Kişiyi İdam Etti

İran casusluk yapmakla suçlanan eski bir Savunma Bakanlığı çalışanının idam edildiğini açıkladı.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Gulamhüseyin Esmaili yaptığı açıklamada, casuslukla suçlanan Reza Asgari isimli şahsın idam edildiğini söyledi.

Savunma Bakanlığı çalışanı Reza Asgari’nin İran’ın füze programıyla ilgili bilgileri Amerika Gizli İstihbarat Servisi CIA’e satmakla suçlandığı ve bu sebeple idam cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Mezan adlı İran haber sitesinde yer alan habere göre Asgari, geçen hafta idam edildi.

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