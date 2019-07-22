HABER

İran: ‘CIA’e Çalışan 17 Kişiyi Yakaladık’

22.07.2019 16:31 | Son Güncelleme

İran, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA için çalışan 17 kişinin yakalandığını, bu kişilerden bazılarının ölüm cezasına çarptırıldığını açıkladı

İran: ‘CIA’e Çalışan 17 Kişiyi Yakaladık’

İran, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA için çalışan 17 kişinin yakalandığını, bu kişilerden bazılarının ölüm cezasına çarptırıldığını açıkladı.

İran İstihbarat Bakanlığı, CIA için çalıştığı tespit edilen bir casus şebekesinin çökertildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında operasyonun 18 Temmuz tarihinde yapıldığı ve 17 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yakalanan kişilerin ekonomik, nükleer, altyapısal, askeri ve siber alanlarda "hassas ve kritik özel sektörlerde" görev yaptıkları ve gizli bilgiler topladıkları kaydedildi.

Yarı resmi haber ajansı Fars da bir bakanlık yetkilisinin, "Bazıları ölüm cezasına bazıları ise uzun süreli hapis cezalarına çarptırıldı" sözlerini yayınladı.

İran devlet televizyonu, yakalanan kişilerle temas halindeki CIA görevlilerine ait olduğu ileri sürülen görüntüler yayınlandı. İran’ın iddiaları ile ilgili CIA ya da ABD yönetiminden bir açıklama gelmedi.

Devlet televizyonundan yayınlanan belgeselde, yayınlanan görüntülerin Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir İran vatandaşıyla temas kuran bir CIA ajanına ait olduğu ileri sürüldü.

Belgeselde CIA’in İran’da casusluk yapmasıyla ilgili bir kadının konuşması da yer aldı. Amerikan aksanıyla Farsça konuşan kadın, “Dubai’de çok fazla istihbarat yetkilisi olduğu için, İran istihbaratı çok tehlikeli” diyor.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise İran’dan gelen bu yöndeki açıklamalarla ilgili olarak bu ülkenin yalan söyleme konusunda uzun bir tarihi olduğunu kaydetti.

PARTNERNetflix hakkında 15 ilginç bilgi!Netflix hakkında 15 ilginç bilgi!
Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlamaTrump'tan İran'ın iddialarına yalanlama
Hindistan’da telekomünikasyon binasında yangın: 100 kişi mahsurHindistan’da telekomünikasyon binasında yangın: 100 kişi mahsur
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Küresel acil durum ilan edildi!

Küresel acil durum ilan edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

Hindistan’da telekomünikasyon binasında yangın: 100 kişi mahsur

Hindistan’da telekomünikasyon binasında yangın: 100 kişi mahsur

Salih Müslim’in kırmızı bülteni iptal edildi

Salih Müslim’in kırmızı bülteni iptal edildi

ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla görüştü

ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla görüştü

İngiltere'nin Avrupa Bakanı Alan Duncan istifa etti

İngiltere'nin Avrupa Bakanı Alan Duncan istifa etti

Çavuşoğlu'ndan Trump açıklaması

Çavuşoğlu'ndan Trump açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.