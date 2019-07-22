İran: ‘CIA’e Çalışan 17 Kişiyi Yakaladık’

İran, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA için çalışan 17 kişinin yakalandığını, bu kişilerden bazılarının ölüm cezasına çarptırıldığını açıkladı.

İran İstihbarat Bakanlığı, CIA için çalıştığı tespit edilen bir casus şebekesinin çökertildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında operasyonun 18 Temmuz tarihinde yapıldığı ve 17 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yakalanan kişilerin ekonomik, nükleer, altyapısal, askeri ve siber alanlarda "hassas ve kritik özel sektörlerde" görev yaptıkları ve gizli bilgiler topladıkları kaydedildi.

Yarı resmi haber ajansı Fars da bir bakanlık yetkilisinin, "Bazıları ölüm cezasına bazıları ise uzun süreli hapis cezalarına çarptırıldı" sözlerini yayınladı.

İran devlet televizyonu, yakalanan kişilerle temas halindeki CIA görevlilerine ait olduğu ileri sürülen görüntüler yayınlandı. İran’ın iddiaları ile ilgili CIA ya da ABD yönetiminden bir açıklama gelmedi.

Devlet televizyonundan yayınlanan belgeselde, yayınlanan görüntülerin Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir İran vatandaşıyla temas kuran bir CIA ajanına ait olduğu ileri sürüldü.

Belgeselde CIA’in İran’da casusluk yapmasıyla ilgili bir kadının konuşması da yer aldı. Amerikan aksanıyla Farsça konuşan kadın, “Dubai’de çok fazla istihbarat yetkilisi olduğu için, İran istihbaratı çok tehlikeli” diyor.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise İran’dan gelen bu yöndeki açıklamalarla ilgili olarak bu ülkenin yalan söyleme konusunda uzun bir tarihi olduğunu kaydetti.

