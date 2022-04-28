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İran Çin ile Askeri İşbirliğini Genişletmeye Çalışıyor

28.04.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin Savunma Bakanı ile görüşen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran’ın Pekin ile ilişkilerini stratejik gördüğünü söyledi

İran Çin ile Askeri İşbirliğini Genişletmeye Çalışıyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin dün Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe’nin ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda Tahran’ın Pekin ile daha yakın işbirliği arzusunu dile getirdiği bildirildi.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre Reisi, Savunma Bakanı Wei’ye, Tahran'ın Pekin ile olan bağlarını stratejik gördüğünü söyledi. Haberde, iki ülke arasındaki işbirliğinin, Reisi’nin "ABD tek taraflılığı" olarak tanımladığı duruma karşı koymaya yardımcı olacağı belirtildi.

Habere göre Reisi, "Tek taraflılıkla yüzleşmek, istikrar ve düzen yaratmak, bağımsız ve benzer düşünceye sahip güçlerin işbirliğiyle mümkündür" dedi. Reisi bu açıklamaları, Tahran’la Batı arasında 2015’te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması görüşmelerin kesintiye uğradığı bir dönemde yaptı.

Savunma Bakanı Wei de İran ve Çin arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinin “özellikle mevcut kritik ve gergin durumda” güvenlik sağlayacağını söyledi.

Wei ayrıca İran Savunma Bakanı General Muhammed Rıza Aştiyani ile biraraya geldi. Habere göre Wei, Aştiyani ve İranlı askeri yetkilileri Çin’e davet etti.

IRNA, Ortadoğu ve başka bölgelerdeki ABD askeri varlığını eleştiren Aştiyani’nin, "ABD, askeri olarak bulunduğu her yerde, güvensizlik, istikrarsızlık, anlaşmazlık, karamsarlık, savaş, yıkım ve yerinden edilme dalgaları yarattı" dediğini bildirdi.

Wei, ziyaretinin İran ve Çin arasındaki "stratejik savunma işbirliğini geliştirmeyi" hedeflediğini söyledi. Wei, bu işbirliğinin tek taraflılığı sonlandırmada ve terörle mücadelede "kayda değer" bir etkisi olacağını kaydetti.

İran ve Çin, donanmalarının birbirlerinin limanlarını ziyaret etmesi ve Hint Okyanusu'nda ortak deniz tatbikatları düzenlemesi ile birlikte, son yıllarda askeri bağları güçlendirdi.

İki ülke geçen yıl, petrol ve madencilikten İran'daki endüstriyel faaliyetlerin teşvik edilmesine kadar çeşitli ekonomik faaliyetlerin yanısıra ulaşım ve tarımsal ortaklıkları kapsayan 25 yıllık bir stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

Çin, 2015 İran nükleer anlaşmasında, İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD ve Rusya ile birlikte imzacı devletlerden biri.

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Anahtar Kelimeler:
Çin İran
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