İran, Çin ve Rusya donanmalarıyla ortak tatbikat yapıyor

İran, Çin ve Rusya donanmaları Umman Körfezi ve Hint Okyanusu'nda ortak tatbikata başladı.

İran medyasında yer alan haberlerde dört gün sürecek ve 30 Aralık'ta sonlanacak tatbikatın korsanların saldırısına uğrayan ya da ateşi altında kalan gemilerin kurtarılması ve çeşitli atış talimlerini de içerdiğini duyurdu.

Bugün liman kenti Çabahar'da tatbikatın başladığını duyuran İran Donanma Sözcüsü Tuğamiral Gulamreza Tahani, ülkesinin IRINN televizyonunda yayınlanan açıklamasında ortak harekatın en önemli sonucunun, İran'ın yalnız olmadığını göstermesi olacağını söyledi.

Tuğamiral Tahani, İngilizce yayın yapan İran televizyonu Press TV'de de "Ortak tatbikat, İran, Rusya ve Çin arasında stratejik bağlar kurulduğu anlamına geliyor" diye konuştu.

Tahani, donanmanın bölgesel suların güvenliğini sağlamakla görevli olduğunu tatbikatın da uluslararası denizciliğin güvenliğini artırmayı hedeflediğini de ekledi.

Çin ve Rusya ne dedi?

İran, Çin ve Rusya donanmaları ilk kez ortak tatbikat yapıyor.

Çin dün bir açıklamayla "olağan bir askeri işbirliği" diye nitelediği üçlü tatbikat kapsamında bölgeye bir güdümlü füzesavar destroyeri gönderdiğini duyurmuştu. Çin askeri sözcüsü, "Tatbikat bölgesel durumla bağlantılı olmak zorunda değil" de demişti.