İran, Çin ve Rusya'dan ortak deniz tatbikatı

İran, Çin ve Rusya, Hint Okyanusu ile Umman Körfezi’nde dört gün sürecek olan ortak deniz tatbikatına başladı. Tuğamiral Gulam Rıza Tahani İran devlet televizyonunun yayınladığı açıklamasında "Bu tatbikatın mesajı barış, dostluk ile işbirliğimiz ve birliğimiz sayesinde kalıcı güvenlik… Ve sonucu da İran'ın tecrit edilemeyeceğini göstermek olacak" dedi.

Tatbikat bünyesinde yanan gemilerin, korsan saldırısına uğrayan teknelerin kurtarılması ve atış egzersizleri yapılacağını belirten Tahani, İran donanmasının yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın da tatbikatta yer aldığını söyledi.

İran televizyonu konuyla ilgili haberinde ülkenin güneyindeki Çabahar limanına yanaşan bir Rus savaş gemisine ait olduğu belirtilen görüntüler yayınladı. Haberde Çin gemilerinin de kısa süre sonra tatbikata katılacağı kaydedilirken üç ülkenin "denizdeki yeni güç üçgenini" oluşturduğu ifade edildi.

Gulam Rıza Tahani tatbikatın amacının "uluslararası deniz ticaretinde güvenliği desteklemek, korsanlık ve terörizmle mücadele, bilgi ve tecrübe paylaşımı" olduğunu söyledi.