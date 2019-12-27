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  4. İran, Çin ve Rusya'dan ortak deniz tatbikatı

İran, Çin ve Rusya'dan ortak deniz tatbikatı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.12.2019 20:45 | Son Güncelleme

İran, Çin ve Rusya, Hint Okyanusu ile Umman Körfezi’nde dört gün sürecek ortak deniz tatbikatına başladı.

İran, Çin ve Rusya'dan ortak deniz tatbikatı

İran, Çin ve Rusya, Hint Okyanusu ile Umman Körfezi’nde dört gün sürecek olan ortak deniz tatbikatına başladı. Tuğamiral Gulam Rıza Tahani İran devlet televizyonunun yayınladığı açıklamasında "Bu tatbikatın mesajı barış, dostluk ile işbirliğimiz ve birliğimiz sayesinde kalıcı güvenlik… Ve sonucu da İran'ın tecrit edilemeyeceğini göstermek olacak" dedi.

Tatbikat bünyesinde yanan gemilerin, korsan saldırısına uğrayan teknelerin kurtarılması ve atış egzersizleri yapılacağını belirten Tahani, İran donanmasının yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın da tatbikatta yer aldığını söyledi.

İran televizyonu konuyla ilgili haberinde ülkenin güneyindeki Çabahar limanına yanaşan bir Rus savaş gemisine ait olduğu belirtilen görüntüler yayınladı. Haberde Çin gemilerinin de kısa süre sonra tatbikata katılacağı kaydedilirken üç ülkenin "denizdeki yeni güç üçgenini" oluşturduğu ifade edildi.

Gulam Rıza Tahani tatbikatın amacının "uluslararası deniz ticaretinde güvenliği desteklemek, korsanlık ve terörizmle mücadele, bilgi ve tecrübe paylaşımı" olduğunu söyledi.

Tahani "Bizim ev sahipliğimizdeki bu güçler ilişkilerimizin anlamlı bir noktaya ulaştığını ve uluslararası bir etkiye sahip olabileceğini gösteriyor" diye konuştu.

ABD ile İran arasında Barack Obama döneminde düzelme yoluna giren ilişkiler ABD Başkanı Donald Trump döneminde kötüleşti. İran ile 2015 yılında imzalanan uluslararası nükleer anlaşmadan geçen yıl tek taraflı olarak çekilen ABD, Tahran'a yaptırım uygulamaya başladı. Tahran da bu adım üzerine anlaşmadan doğan yükümlülüklerinden peyderpey uzaklaşmaya başladı.

Washington ile Tahran arasındaki gerilim Yemen krizi nedeniyle de derinleşti. 14 Eylül'de Suudi Arabistan'da devlete ait petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise saldırı düzenlenirken, Washington Yemenli Husi milislerinin üstlendiği saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu. Tahran ise bu iddiayı ve Basra Körfezi'ndeki petrol tankerlerine düzenlenen esrarengiz saldırılarda sorumluluğu olduğunu şimdiye kadar reddetti. Washington ise Basra Körfezi'nde denizcilik faaliyetlerini korumak adına bölgedeki askeri varlığını artırdı ve müttefikleriyle ortak operasyon başlattı. En son Japonya Cuma günü su yollarını korumak için bölgeye askeri bir gemi ve iki devriye uçağı göndereceğini açıkladı ancak Tokyo ABD öncülüğündeki koalisyona katılmayacak.

AFP / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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