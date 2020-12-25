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İran COVID-19 Aşısı Satın Alabilmek İçin Para Transferi Yapabilecek

25.12.2020 11:01 | Son Güncelleme:
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İran COVID-19 Aşısı Satın Alabilmek İçin Para Transferi Yapabilecek

İran, Corona virüsü aşısı satın alabilmek için para transferi sağlayabilmek adına ABD’de onay aldı

İran, Corona virüsü aşısı satın alabilmek için para transferi sağlayabilmek adına ABD’de onay aldı.

İran Merkez Bankası yöneticisi Abdülnasır Hemmati, bir İran bankasının, ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkları Kontrol Birimi’nden, aşı satın alınmak üzere belirli bir meblağın, İsviçre bankalarına transfer edilmesi konusunda onay aldığını açıkladı.

Hemmati, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “Amerikalılar tüm bankalarımıza yaptırım uyguluyorlar. Bu tek seferlik olayı da dünya kamuoyunun baskısıyla kabul ettiler” dedi.

ABD’li yöneticilerden İran Merkez Bankası yöneticisinin açıklamalarına dair bir yorum gelmedi.

Hemmati, İran’ın satın alacağı 16,8 milyon doz aşı için 244 milyon dolarlık bir para transferi gerçekleştireceğini söyledi.

İranlı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda, Corona virüse karşı geliştirilen COVAX aşısını satın almak istediklerini ancak ABD’nin yaptırımları nedeniyle ödeme yapamadıklarını sık sık dile getiriyorlardı.

İran’da geliştirilen yerli aşı denemeleri için halktan gönüllü olanların da kayıtları alınmaya başlandı. Öte yandan Cumhuriyet Muhafızları Başkan Yardımcısı Muhammed Reza Nakdi, yabancı aşıların Cumhuriyet Muhafızları’na ve gönüllü milislere yapılmasını tavsiye etmediklerini söyledi.

İran, Ortadoğu’da Corona virüsü en ağır vurduğu ülkelerden biri oldu. Ülkede resmi verilere göre 54 bin 308 kişi hayatını kaybetti. Ancak gerçek rakamın bunun çok daha üzerinde olduğu iddia ediliyor.

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