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İran Cumhurbaşkanı AB’den verdiği sözleri tutmasını istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2019 00:12 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi. Ruhani, Avrupa’nın ABD tarafından İran’a uygulanan ekonomik terörün karşısında yer alması gerektiğini söyleyerek “Avrupa verdiği taahhütleri yerine getirmeli” dedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile başkent Tahran’da görüşen İran Cumhurbaşkanı Ruhani Avrupa ve özellikle Almanya ile ilişkileri güçlendirmek istediklerini söyledi. İran’ın Afganistan, Irak ve Suriye gibi bölgelerde terör ile mücadelede izlediği politikanın istikrar ve barışı hedeflediğine işaret eden Ruhani, “İran her zaman barışı destekleyen ve istikrarı koruyan adımlar atmıştır” dedi.
Nükleer anlaşmanın 12 yıl süren diplomatik görüşmeler sonucunda bölgeye güven ve huzuru getirdiğine işaret eden İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin anlaşmadan ayrılması ile BM kurallarını çiğnediğini belirterek, “ABD nükleer anlaşamadan çekilerek bölgede terörü destekleyen kararlar almaya başladı. Bu konuda Avrupa’dan herhangi bir itiraz görmedik” şeklinde konuştu.
ABD’nin İran aleyhinde ekonomik terör uyguladığını ve bu terör karşısında güçlü bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, Avrupa’nın ABD’nin uyguladığı yaptırımlar karşısında üzerine düşeni yapmadığını söyleyerek, “Bu andan itibaren bizim, sizlerin ve tüm bölge ülkelerinin yararına olacak kararlar almalıyız” ifadesini kullandı.
ABD’nin İran’a karşı başlatmış olduğu savaşın hiçbir ülke yararına olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrupa’dan nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmelerini ve ABD yaptırımları karşısında yer almalarını istedi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ise bu sabah Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüşmesinde İran’ın hiçbir zaman savaşı başlatan taraf olmayacağını ifade etmişti.

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