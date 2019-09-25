İran Cumhurbaşkanı BM Kürsüsüne Çıkmaya Hazırlanıyor 

New York’ta 74’üncü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul çalışmaları devam ederken kürsüye çıkacak liderlerden biri de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani.

İran Cumhurbaşkanı’nın Başkan Trump’ın Salı günü BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İran’a yönelttiği suçlamalara yanıt vermesi bekleniyor.

Trump konuşmasında İran için dünyanın en büyük tehdidi demişti. İran’ın tehditkar tavırlarına göz yumulmayacağını belirten Trump, diğer ülkelere de İran’a karşı harekete geçmeleri çağrısında bulunmuştu. Ancak Trump diplomasi kapısını da açık bırakmış “Şimdi dostumuz olan birçok ülke eskiden düşmanımızdı. Herkes savaşabilir ancak cesurlar barışı seçer” demişti.

Ruhani’nin konuşmasına saatler kala İranlı bir hükümet yetkilisi ABD’nin 2015 tarihli nükleer anlaşmaya geri dönmesi ve yaptırımları kaldırması halinde nükleer silah geliştirme arayışını bırakma sözü vermeye ve anlaşmada yapılacak değişiklikleri kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Sözcü Ali Rabiei devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “Yaptırımlar kaldırılırsa nükleer anlaşmaya geri dönmemizin bir yolu bulunabilir. Yaşanan çıkmazı aşmamızı sağlayacak güvenceler vermeye payımız var. Cumhurbaşkanı (Hasan Ruhani) bile nükler anlaşmada bazı küçük değişiklikler içeren bir öneri yapmaya hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.