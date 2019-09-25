İran Cumhurbaşkanı BM Kürsüsüne Çıkmaya Hazırlanıyor 

New York’ta 74’üncü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul çalışmaları devam ederken kürsüye çıkacak liderlerden biri de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani.
İran Cumhurbaşkanı’nın Başkan Trump’ın Salı günü BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İran’a yönelttiği suçlamalara yanıt vermesi bekleniyor.
Trump konuşmasında İran için dünyanın en büyük tehdidi demişti. İran’ın tehditkar tavırlarına göz yumulmayacağını belirten Trump, diğer ülkelere de İran’a karşı harekete geçmeleri çağrısında bulunmuştu. Ancak Trump diplomasi kapısını da açık bırakmış “Şimdi dostumuz olan birçok ülke eskiden düşmanımızdı. Herkes savaşabilir ancak cesurlar barışı seçer” demişti.
Ruhani’nin konuşmasına saatler kala İranlı bir hükümet yetkilisi ABD’nin 2015 tarihli nükleer anlaşmaya geri dönmesi ve yaptırımları kaldırması halinde nükleer silah geliştirme arayışını bırakma sözü vermeye ve anlaşmada yapılacak değişiklikleri kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi.
Sözcü Ali Rabiei devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “Yaptırımlar kaldırılırsa nükleer anlaşmaya geri dönmemizin bir yolu bulunabilir. Yaşanan çıkmazı aşmamızı sağlayacak güvenceler vermeye payımız var. Cumhurbaşkanı (Hasan Ruhani) bile nükler anlaşmada bazı küçük değişiklikler içeren bir öneri yapmaya hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.
BM çalışmaları kapsamında ABD ve İran liderleri arasında olası bir ikili görüşme yapılması yönünde beklenti vardı ancak İran Cumhurbaşkanı yaptırımlar kalkmadan ABD’yle görüşmeyeceğini defalarca tekrar etti.
Trump ve Ruhani arasında BM Genel Kurul çalışmaları kapsamında ikili bir görüşme yapılmasını destekleyenler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de var.
Başkan Trump Salı günü yaptığı bir açıklamada “Onlar burada. Biz buradayız. Ancak buna henüz karar vermedik dedi.
Ruhani ABD ile görüşmenin ancak ekonomik yaptırımların kalkması halinde 2015 tarihli nükleer anlaşmanın taraflarıyla birlikte yapılabileceğini söylüyor.
ABD Mayıs ayında İran’la nükleer programını kısıtlayan uluslararası anlaşmadan çekilmesinin ardından İran petrol endüstrisini yaptırımlarla hedef almıştı. İran bu tarihten sonra diğer imzacıların anlaşmanın kendi üzerlerine düşen payını uygulamakta yetersiz kaldıklarını belirterek anlaşmayla belirlenen bazı sınırları delmişti. İran anlaşmaya taraf ülkelerin yaptırımların etkisini azaltacak bir yol bulmalarını istiyor.
Suudi Arabistan’da petrol tesislerine düzenlenen saldırıdan İran’ın sorumlu tutulması da taraflar arasında gerilimi arttırıyor.
ABD Çinli firmaları İran yaptırımlarıyla hedef aldı
Öte yandan ABD Çarşamba günü bazı Çinli şirketleri İran’dan petrol aldıkları gerekçesiyle yaptırım kapsamına alındığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, BM çalışmaları kapsamında düzenlenen bir toplantıda yaptırımları açıkladı. Pompeo bu Çinli firmaların faaliyetlerinin ABD’nin yaptırımlarıyla ters düştüğünü, bu nedenle önlem aldıklarını belirtti.
Pompeo, “Nükleer İran’a Karşı Birlik” adlı toplantıda “Çin’e ve tüm ülkelere söylüyoruz. Yaptırımları ihlal edenler her defasında yaptırımlara maruz kalacak” dedi.
Yaptırımlar hem firmalara hem de bu firmaların icra başkanlarına uygulanıyor.
Pompeo Ulusal Devrim Muhafızları’yla iş yapan ülkeleri ve şirketleri de uyardı.
İran rejimini korumakla görevli olan Devrim Muhafızları İran iş dünyasında büyük varlık sahibi.
Pompeo, “ABD Devrim Muhafızları’na ait kurumlarla iş yapmalarının riskleri konusunda ülkeleri eğitme çabalarını arttıracağız ve uyarılarımıza meydan okurlarsa onları cezalandıracağız” ifadelerini kullandı.
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