İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Irak'ta

Iraklı mevkidaşı Berhem Salih ile bir araya gelen Ruhani'nin gündeminde ekonomik işbirliğini arttırmak bulunuyor.Üç gün sürecek resmi bir ziyaret için Irak'a giden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin görüşmeleri mevkidaşı Berhem Salih ile bir araya gelerek başladı.

Beraberinde siyaset ve ekonomi dünyasından üst düzey kişilerden oluşan bir heyet ile Bağdat'a varan Cumhurbaşkanı burada bir takım ikili anlaşmalara imza attı.

İki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirmek isteyen taraflar petrol ticareti ve sağlık sektörü alanlarında ön mutabakat imzaladı ve Irak'ın Basra kenti ile İran'ın sınır kasabası Şelemçe arasında bir demiryolu hattının inşa edilmesi konusunda uzlaşıya vardı.

"İstikrarlı bir Irak istiyoruz"

Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüşmesi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ruhani, istikrarlı bir Irak'ın tüm bölgeye istikrar sağlayacağını kaydetti.

"Ülkelerimizin birbirlerine karşı değil, birlikte hareket etmesini istiyoruz" sözlerini kullanan İran Cumhurbaşkanı, diğer ülkelerin de bu birlikteliğe katılmalarını temenni ettiklerini belirtti.