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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Türkiye'ye gelecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2018 18:43 | Son Güncelleme

Ruhani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı'na başkanlık edecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ruhani'nin başkanlıklarında 20
Aralık Perşembe günü Ankara'da gerçekleştirilecek

Ruhani'nin ziyareti sırasında ilgili bakanların katılımıyla düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye ve İran arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

Toplantıda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası
gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı

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