İran Cumhurbaşkanı: “Hürmüz Boğaz’ının güvenliği için planımızı BM’ye sunacağız”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Hürmüz Boğaz’ı ve Basra Körfezi’nin güvenliği için hazırladıkları planı Birleşmiş Milletlere (BM) sunacaklarını söyledi.

İran’da Kutsal Savunma Haftası (İran-Irak Savaşı) dolayısıyla Tahran’da düzenlenen askeri geçit töreninde konuşan İran Cumhurbaşkanı Ruhani Basra Körfez’i ve Hürmüz Boğaz’ı ile ilgili hazırlanan plana ilişkin, “Bu öneri ve planımız, bölgemiz, Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi’nde güvenliği arttırabilir ve yabancı güçlerin bölgedeki varlığı, dünya petrol ve enerji güvenliği ile uluslararası deniz trafiği için tehlike oluşturabilir” ifadelerini kullandı.

Bölge ülkeleriyle ilişkilere önem verdiklerini söyleyen Ruhani, “Bölgede gelişen her olayı İran’ı suçlayan ve aynı zamanda bölgenin güvenliğinden endişe duyan bu ülkeler gerçekten samimilerse, bölgeye ağır silahlar ve uçaklarını göndermesinler” dedi.

İran İslam Cumhuriyeti’nin 40 yıldır bölücü terör örgütleri ve dışarıdan yabancı güçlerle mücadele ettiğini söyleyen Ruhani, birçok aydın ve alime terör örgütleri tarafından suikast düzenlendiğini belirterek mücadelelerinin devam ettiğini vurguladı.

İran’a yönelik ekonomik terörün uygulandığını belirten Ruhani, İran milletinin son 10 yıl içerisinde yaptırımlara karşı tahammülünü artırdığını ve birlik içerisinde zorluklara direndiğini söyledi.

İran’ın hiçbir ülkenin sınırlarına tecavüz etmediğini ve böyle bir niyetinin olmadığını dile getiren Ruhani, İran İslam Cumhuriyeti sınırlarını korumaktan ise asla geri adım atmayacaklarını belirterek, “İran-Irak savaşında olduğu gibi bugünde uyguladıkları yaptırımlar ve askeri müdahale tehditleri ile İslam İnkılabını yok etmeyi ve İran’ı bölmeyi hedeflemekteler. Ancak İran milleti 8 yıl süren İran-Irak savaşında kendi gücünü ispatlamıştır” şeklinde konuştu.

ABD’lilerin bulundukları yere ile güvensizlik getirdiğini kaydeden Ruhani, “İran Silahlı Kuvvetleri ise bulundukları her yerde güvenlik oluşturan oyuncu gibi davrandı. İran İslam Cumhuriyeti olarak bütün komşularımızla dostluğa hazırız. Tüm komşularımıza onlara dostluk ve kardeşlik elimizi uzattığımızı ve hatta onların geçmişteki hatalarını görmezden geleceğimizi, zira ABD ve İsrail gibi Müslüman düşmanlarının bölge koşullarını kötüye kullanmaya çalıştıklarını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani beraberindeki heyet ile birlikte Birleşmiş Milletler güvenlik toplantısına katılmak için Pazartesi günü New York’a gidecek.