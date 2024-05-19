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  4. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyunda helikopter kazası! Reisi'nin de helikopterde olduğu iddia edildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyunda helikopter kazası! Reisi'nin de helikopterde olduğu iddia edildi

19.05.2024 16:07
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İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin konvoyunda bir helikopter kazası olduğu ve Reisi'nin de helikopterde olduğu iddia edildi. Yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığı duyuruldu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyunda helikopter kazası! Reisi'nin de helikopterde olduğu iddia edildi

İran devlet televizyonuna göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter kaza yaptı.

REİSİ'Yİ TAŞIDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, kaza yapan helikopterin Reisi'yi taşıdığını iddia etti.

Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz’e gittiğini duyurdu.

İLK YARDIM EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Devlet televizyonu da Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.

Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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