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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Sağlık durumu belli oldu

19.05.2024 16:07
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İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri kaza yaptı. Yardım ekipleri, kaza sonrası bölgeye sevk edildi. Kaza sonrası İçişleri Bakanı Vahidi'den açıklama geldi. İran medyasında yer alan haberlere göre, Reisi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Sağlık durumu belli oldu

İran devlet televizyonuna göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza yaptı.

İLK YARDIM EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Devlet televizyonu da Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.

Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI VAHİDİ'DEN AÇIKLAMA

İran İçişleri Bakanı Vahidi yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İran’ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz “olası ölü ve yaralılar” hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.

"3 HELİKOPTERDEN 2'Sİ İNİŞ YAPTI, 1'İ DÜŞTÜ"

Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyunda meydana gelen helikopter kazasına ilişkin 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söyledi.

Zakiri, "Olay yerine henüz ulaşmadım. Olası yaralılar ve sayısı hakkında bir şey söyleyemem. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum." dedi.

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, kazanın Kaleyber ve Verzigan arasında yer aldığı, İHA'larla kazanın yaşandığı bölgenin tarandığı belirtildi.

SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU

İran Medyası, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan uçağın yoğun sis nedeniyle sert iniş yaptığını belirtirken, Reisi’nin durumunun iyi olduğunu aktardı.

(İHA-AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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İran
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