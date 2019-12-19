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İran Cumhurbaşkanı: 'Müslüman Ülkeler Kendi Sigorta Şirketini Kursun'

19.12.2019 13:12 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani müslüman ülkeleri kapsayacak bir taşımacılık sigortası oluşturulması çağrısında bulundu

İran Cumhurbaşkanı: 'Müslüman Ülkeler Kendi Sigorta Şirketini Kursun'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, müslüman ülkeleri kapsayacak bir taşımacılık sigortası oluşturulması çağrısında bulundu. Ruhani, Amerika ambargosu nedeniyle batılı sigorta şirketlerinin, İran’ın taşımacılık sektöründe sigorta yapmak konusunda zorluklar yaşadığına dikkat çekti.

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki zirvede konuşan Ruhani, müslüman ülkelerin sigortacılık da dahil birçok alanda kendi içine dönmesinin vakti geldiğini söyledi.

Ruhani, “Bizler Müslüman devletler olarak, taşımacılık ve geçişler konusunda özellikle bizler için hizmet verecek bir sigorta yapısı kurarsak bu, bizi yabancı bağımlılığından da kurtaracaktır” dedi.

Özellikle gemilerle yapılan taşımacılıkta aralarında savaş riskini de kapsayan çok çeşitli sigortalar bulunuyor.

Ruhani ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, aynı zirvede yaptığı konuşmada dile getirdiği, milli paralarla ticaret önerisine de destek verdi. Ruhani de müslüman ülkelerin kendi para birimleriyle ticaret yapması görüşünü savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede yaptığı konuşmada, milli paralarla ticaret konusuna değindi ve bu sayede dış baskılardan kurtulmanın mümkün olabileceğini ifade etti.

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