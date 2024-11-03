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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail'e gözdağı! "Hiçbir saldırı yanıtsız kalmayacak"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
03.11.2024 23:03
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Dünya kamuoyu İsrail'in İran'a düzenlediği ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası İran'ın vereceği yanıta kilitlenmişken durumdayken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan önemli bir açıklama geldi. İran'ın sınırlarına ve güvenliğine gelecek bir saldırının yanıtsız bırakılmayacağını belirttiği açıklamasında Pezeşkiyan, "Siyonist rejim davranışlarını gözden geçirirse vereceğimiz karşılığın türü ve şiddeti etkilenebilir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail'e gözdağı! "Hiçbir saldırı yanıtsız kalmayacak"

İran-İsrail ilişkileri son yıllardaki en gergin anlarını yaşıyor. İki ülke birbirine misilleme saldırıları düzenlerken tüm dünya da bölgeden gelen yeni gelişmelere odaklanmış durumda. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yeni yaptığı açıklamada İsrail alenen tehdit edildi. Pezeşkiyan, İran'ın hiçbir saldırıyı yanıtsız bırakmayacağının altını çizdiği açıklamasında İsrail'le ilgili şu ifadeleri kullandı:

pezeşkiyan

“Siyonist rejim, İran'a karşı herhangi bir hata yapmaları durumunda sert bir yanıt alacaklarını çok iyi biliyorlar. Ancak davranışlarını gözden geçirir, bölgedeki masum insanları katletmekten vazgeçer ve ateşkesi kabul ederse, bu vereceğimiz karşılığın türü ve şiddetini etkileyebilir"

"SİYONİST REJİM SAVAŞ ATEŞİNİ KÖRÜKLÜYOR"

Pezeşkiyan, “Biz hiçbir zaman savaş başlatan taraf olmadık ve hiçbir ülkeye savaşı tavsiye etmedik. Savaş çıkaran her zaman ABD oldu. Dünyanın farklı bölgelerinde, özellikle de bölgemizde savaş kışkırtıcılığı yapmış ve bugün de siyonist rejime destek vererek bölgedeki savaşın ateşini körüklemeye devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

"REJİM SUÇLARINI LÜBNAN'A KADAR GENİŞLETTİ"

İsrail’in bölgedeki saldırgan tutumunu eleştiren Pezeşkiyan, “Siyonist rejim, hükümetimizin ilk gününde Haniye’ye suikast gerçekleştirerek savaşı kışkırttı. Bizim bazı ülkelerin tavsiyelerine uyarak ateşkesin sağlanması ve masum insanların katledilmesinin sona ermesi umuduyla gösterdiğimiz itidale rağmen bu rejim suçlarını artırarak saldırganlık ve vahşetini Lübnan’a kadar genişletti” dedi.

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"SİYONİST REJİM, SAVAŞI BÜYÜTMEYİ HEDEFLİYOR"

ABD ve Avrupa ülkelerinin bölgedeki krizle ilgili ikiyüzlü tutumlarını eleştiren Pezeşkiyan, “Eğer gerçekten savaş ve kan dökülmesini istemiyorlarsa, o halde neden ateşkes önerilerini veto ediyorlar? Bugün bölgedeki tüm ülkeler, İran’ın barış ve istikrarı sağlama arayışında olduğuna inanıyor ve buna kesin olarak güveniyorlar. Oysa siyonist rejim, ABD ve Batılı ülkelerin desteğiyle krizi ve savaşı büyütmeyi hedefliyor” dedi.

İSRAİL'İN ATEŞKESİ KABUL ETMESİ DURUMUNDA İRAN NE YAPACAK?

İran'ın kendi sınırlarına ve güvenliğine yönelik hiçbir saldırıyı yanıtsız bırakmayacağını vurgulayan Pezeşkiyan, “Siyonistler, İran'a karşı herhangi bir hata yapmaları durumunda sert bir yanıt alacaklarını çok iyi biliyorlar. Ancak davranışlarını gözden geçirir, bölgedeki masum insanları katletmekten vazgeçer ve ateşkesi kabul ederse bu vereceğimiz karşılığın türü ve şiddetini etkileyebilir" dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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