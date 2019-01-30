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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ‘’ABD bizi inzivaya sürüklemeye çalışıyor ancak başaramayacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 06:19 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Gülistan’da yaptığı bir konuşmada art arda ABD’ye sert mesajlar verdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Gülistan’da yaptığı bir konuşmada art arda ABD’ye sert mesajlar verdi. Ruhani, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı ekonomik yaptırımları ve “psikolojik savaşı” bu ülkenin Irak ile olan 8 yıllık savaşına benzeterek “8 yıllık düşman karşısında ülkemizi savunduğumuz gibi, bu sefer de düşmanın karşısında aynısı yapacağız. ABD bizi inzivaya sürüklemeye çalışıyor ancak başaramayacak” ifadelerini kullandı.
Gülistan ziyaretinin ikinci gününde eyaletin idari konseyi toplantısında konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Yakınlık, dostluk ve güvenlik doğrultusunda hareket ettiğimiz sürece her şey çözülecektir. Güvenliği olmayan bir ülkeye yatırımcı gelmez ve bu ülke yenilgiye uğrar” ifadelerini kullandı.

“Geri adım atmayacağız”
ABD’nin İran’a karşı yaptırımlarına değinen Ruhani, “Biz geri adım atmayacağız, hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz. Psikolojik ve ekonomik savaşın kendine has koşulları var, 8 yıl boyunca düşman karşısında, ülkemizi savunduğumuz gibi, bu sefer de düşmanın karşısında aynısı yapacağız” şeklinde konuştu.

“İran milletinin her ferdi, ekonomik sahada ülkemizin bir askeri sayılır”
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 8 yıl süren İran ve Irak savaşında da savaşı başlatan tarafın İran olmadığını söyleyerek, “Bu sefer de ekonomik savaşı başlatan taraf ABD, İsrail ve bölgedeki bazı gerici ülkeler oldu. İran milletinin her ferdi ise ekonomik sahada ülkemizin bir askeri sayılır”dedi.

“Ekonomik savaşın hedefinde, İran halkını devletten ayırmak var”
“İnzivaya çekilerek ilerleyemeyiz. Eğer bir ülkenin etrafına hisar koyulursa, ihracat yapmazsa ve teknolojiyi ithal etmezse, o ülkede bir kalkınma olmaz. Bizim dünya ile ilişkide olmamız lazım, ABD İran’ı inzivaya sürüklemek istiyor ancak başaramayacak. ABD bizi kuşatamaz, tüm dünya ülkeleri bizi destekliyor. Uluslararası Adalet Divanı’nda bile kazanan biz olduk” diyen Hasan Ruhani, ABD’nin mevcut ekonomik savaştaki hedefinin, İran halkını devletten ayırmak olduğunun altını çizdi.

“Dışişleri Bakanları bölgede isterse bir hafta değil 10 hafta gezsin, başaramayacaklar”
Ruhani, “ABD, İran’ın bölgedeki rolünü kısıtlamak istiyor. Onlar bizim Orta Doğu bölgesinde ileriye doğru hareket eden etkili bir ülke olmamızı istemiyor. ABD, İran’ın bölgeden çekilmesini isteyebilir ancak böyle bir şey mümkün değil. Dışişleri Bakanları bölgede isterse bir hafta değil 10 hafta gezsin, başaramayacaklar. ABD, İran’a baskı uygulayarak nükleer sahada taviz vermemizi istiyor ancak İran bugün nükleer sanayi konusunda, her zaman olduğundan daha iyi bir koşulda bulunuyor” ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani konuşmasının sonunda, “Zor yaptırımları aşmamız gerekiyor. Tüm bunlar birlik ve beraberlik, dürüstlük ile hakikate inanarak gerçekleşecektir” dedi.
ABD, İran ile 5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekildikten bir süre sonra İran’a tekrar ekonomik yaptırım uygulamıştı.

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